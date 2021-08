El ataque dejó al menos 70 heridos, según medios

Este jueves se reportó una explosión ante una de las puertas del aeropuerto internacional de Kabul y se escucharon disparos en la zona.

La explosión fue perpetrada por un terrorista suicida que se encontraba en la fila de ciudadanos estadounidenses y británicos que esperaban sus vuelos de evacuación, según informaciones preliminares.

La Embajada estadounidense emitió una alerta para sus ciudadanos en la que les advierte que eviten el área del aeropuerto luego de la explosión.

Al Jazeera informó de que la explosión dejó al menos 70 heridos, entre ellos niños. Al menos tres soldados estadounidenses resultaron heridos en el atentado.

Según funcionarios estadounidenses, un atacante suicida del Estado Islámico fue responsable de la explosión.

El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, confirmó que se produjo una explosión ante el aeropuerto de Kabul. Según las fuentes talibanes*, citadas por Reuters, la explosión dejó al menos 13 muertos.

Mientras, el embajador de Francia en Afganistán, David Martinon, ha advertido sobre un posible segundo ataque en el aeropuerto de Kabul.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional de Turquía informó de que se produjeron dos explosiones en el aeropuerto de Kabul. “Hubo dos explosiones en las afueras del aeropuerto de Kabul. Nuestro contingente no ha sufrido ningún daño”, indicó el ministerio en un comunicado en Twitter.

Poco después, el portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmó una segunda explosión cerca del aeropuerto. Según el vocero, una explosión se produjo frente a las puertas de la instalación y la segunda, cerca de un hotel cercano.

