Ahora puedes echar a las personas que están usando tu cuenta de Netflix

¿Compartiste tu cuenta de Netflix con alguien que ya no quisieras tuviera acceso? Bueno, ahora hay una nueva forma de solucionarlo: Netflix acaba de estrenar una opción para gestionar los dispositivos que tienen acceso a tu cuenta, y eliminarlos directamente desde el menú de configuración de cuenta del propietario. Así, como un chasquido de Thanos, le podrás retirar el acceso a tu cuenta de Netflix a quien ya no quieras que la utilice.

De hecho, la herramienta permite hacer un poco más que eso. La nueva opción de “Manage Access and Devices” permite ver qué dispositivos están conectados a tu cuenta, sí, pero también qué perfiles han visto contenido desde esos dispositivos, y desde qué lugar lo han visto. La nueva función ya ha comenzado a llegar a usuarios de Netflix tanto en el escritorio (versión web) como en Android y en iOS.

Para eliminar el acceso a ese dispositivo a tu cuenta, simplemente tienes que presionar el botón “Cerrar sesión” en el dispositivo al que le quieres retirar el acceso, y listo, adiós a la maratón de la última temporada de The Crown.

Imagen: Netflix.

Por supuesto, una vez decidas eliminar a algún dispositivo de tu cuenta, Netflix sugiere cambiar tu contraseña, y recibirás una notificación por mail cada vez que un nuevo dispositivo inicie sesión con tus datos en Netflix.

Claramente esto es un paso más en el plan de Netflix de, poco a poco, ir incitando a los usuarios a que dejen de compartir su cuenta, y dándoles acceso a formas para dejar de hacerlo cuando ya no quieren compartir más la cuenta con alguien. Además, también es posible mudar tu perfil de una cuenta compartida a una propia, si así lo quieres, por lo que no necesariamente se tiene que perder ese valioso historial de reproducciones y series y películas acumuladas en “Mi Lista”. Antes de echar a alguien de tu cuenta, de ser posible, ¿por qué no le preguntas si se quiere ir y llevar su perfil? Digo yo… [vía TechCrunch]