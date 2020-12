Si hay una predicción fácil de hacer para 2021 es esta: cada vez más teléfonos se venderán sin cargador. Apple fue el primer fabricante en adoptar esa medida convenientemente justificada por razones medioambientales. Samsung no ha tardado en seguir a su rival, y ahora es Xiaomi la que se sube al barco.

Según informa The Verge ha sido el propio CEO de Xiaomi, Lei Jun el que ha anunciado la medida en la red social china Weibo. El Mi 11 será el primer modelo en prescindir de cargador y las razones esgrimidas por Jun son las mismas que Apple: para proteger el medioambiente. El CEO también ha añadido que todo el mundo tiene ya cargadores de sobra en casa.

Hace solo dos meses, Xiaomi le tiraba puyas a Apple desde su cuenta en Twitter en una publicación que rezaba: “No te preocupes. Con el Mi10 T Pro nosotros no nos dejamos nada fuera de la caja”. El mensaje iba acompañado de un gif en el que abrían la caja del teléfono para mostrar el cargador.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

Xiaomi no es la única en cambiar repentinamente su política sobre los cargadores. Samsung ha sido cazada borrando las publicaciones en redes sociales en las que se reían de Apple por no incluir cargadores tras la noticia (aún no confirmada oficialmente) de que van a prescindir de cargador en el Galaxy S21.

Venga de la compañía que venga, la medida tiene un problema, y es que no todo el mundo tiene los cajones de su casa rebosantes de cargadores USB-C. Hay personas que aún usan Micro-USB o Lightning a las que les va a tocar pagar un dinero extra. Eso por no mencionar que hay cargadores USB-C de un fabricante que no valen para otro y sistemas con carga rápida de un fabricante que no están optimizados para los móviles de otro. La medida además está muy bien calculada desde el punto de vista de comunicación porque pocos periodistas de tecnología (un gremio en el que sí tenemos la casa llena de cargadores) se van a quejar sobre este punto cuando sencillamente no les afecta.

Estimados fabricantes: Si todo esto es por el medio ambiente, ¿Qué tal si donan a causas medioambientales el dinero de los cargadores extra que muchas personas van a tener que comprar sí o sí? Reembolsarles el dinero a las personas que entreguen su viejo Micro-USB como prueba de que no tienen un cargador compatible con el nuevo móvil que acaban de comprar también podría ser un detalle honesto.