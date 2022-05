Ciudad de México, a 19 de mayo de 2022.- ¿Te has puesto a pensar si ya es momento de cambiar tu smartphone o comprar un nuevo outfit para el verano? Pues este Hot Sale es la oportunidad de decir ‘Zip’ a eso que tanto quieres, y hacerlo mediante una compra más inteligente que no afecte de sobremanera a tus bolsillos, lo cual hoy es posible gracias a las herramientas digitales financieras que están transformando el comercio electrónico y físico.

Ahora bien, el Hot Sale es la temporada de ofertas y descuentos que casi la mitad de los compradores de México está esperando para visitar las tiendas tanto online como físicas, según datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO). Pero, cuidado, porque no solo se trata ir en busca de descuentos y productos a precios más bajos: hay que saber de qué forma se puede hacer una compra inteligente que te deje con una sonrisa por haber comprado lo que deseabas, pero sin la necesidad de poner en riesgo tus finanzas.

¿Cómo lograrlo? A continuación algunas recomendaciones que te ayudarán a realizar esa compra inteligente de manera más fácil, rápida y segura:

Selecciona el mejor método de pago y paga en plazos

Y no, con esto no nos referimos a que vayas por una tarjeta de crédito y pagues a meses sin intereses como lo hacen todas las personas. Porque si bien la mayoría de las veces buscas pagar en parcialidades, quizá no cuentes con una tarjeta de crédito; sin embargo, hoy existe un método y se llama Zip, con el cual es posible diferir tus compras en 4 pagos quincenales sin intereses, con la misma tarjeta de débito con la que haces el resto de tus compras.

Para que esto suceda, lo único que tienes que hacer es: entrar a la página de tu tienda favorita, seleccionar esa camiseta o esas prendas que más te gustaron; luego, al llegar al momento de elegir el método con el cual vas a pagar, selecciona Zip y en automático tu compra se dividirá en 4. Lo mejor es que solo tendrás que realizar un primer pago del 25% del monto total de lo que cuesta ese producto, o bien de tu compra total.

¿Qué pasa con el resto? Se divide en tres pagos quincenales, de 25% cada uno, y listo. Todo esto se hace sin comisiones extras ni intereses. A diferencia de los meses sin intereses, puedes utilizar Zip con cualquier cuenta bancaria, tarjeta de débito o tarjeta de crédito. También puedes usarlo en todos los productos que ofrece la tienda, no solo en los seleccionados. Por eso es importante que elijas el mejor método de pago; es decir, el que se adapte a tus finanzas personales.

Busca el cashback

Básicamente, el cashback es un término que se traduce como “dinero de vuelta”, y que se refiere a un enfoque, programa de fidelización o de recompensas en el que, por cada compra, los negocios te devuelven un porcentaje de descuento. Si decides utilizarlo como tu medio de pago, este porcentaje te será bonificado directamente en el último de tus abonos.

Esto es muy diferente, por ejemplo, a las típicas tarjetas de lealtad en las que el cliente tiene que gastar mucho para recibir unos pocos ‘puntos’ que se acumulan de a muy poco. Tampoco se trata de los típicos ‘cupones de descuento’ en los que el negocio decide qué productos seleccionados son en los que se puede aprovechar ese beneficio. En el contexto del Hot Sale, es muy bueno buscar el cashback porque así, por ejemplo, puedes disfrutar de la rebaja que te ofrecen las marcas, más la bonificación adicional del cashback de Zip. ¡Buenísimo! ¿No?

En concreto, Zip ha lanzado una campaña de cashback para el Hot Sale, la cual contempla una bonificación de $1,000 en productos de las categorías de tecnología y línea blanca, esto en compras a partir de los $5,000, realizadas en marketplaces como Mobo, Telmov, Doto y Claro Shop Pero si prefieres comprar artículos de belleza, moda, y hogar , puedes recibir una bonificación de $600 en compras a partir de $3,000 en tiendas como Nautica, Sandro, Mascara de latex entre muchas más…

Checa aquí los detalles de la promoción

Así que ya lo sabes, en este Hot Sale 2022 —que se llevará a cabo del 23 al 31 de mayo— no solo podrás comprar productos a precios más bajos, sino que también puedes hacerlo de manera más inteligente que te dejará más beneficios. Hacerlo a pagos diferidos y con la posibilidad de tener de vuelta un porcentaje de tu compra para pagar menos, son razones suficientes para dejar de lado los métodos de pago tradicionales que siempre has usado y pasar a soluciones más innovadoras, que impulsan el cuidado de tus finanzas.