ADOMEINT fortalece presencia en Espaillat con jornada científica y nueva directiva

Bartolo García

MOCA, Espaillat.– La Asociación Dominicana de Médicos Internistas (ADOMEINT) realizó una importante jornada académica en la provincia Espaillat, donde desarrolló la conferencia “Microalbuminuria, interpretación clínica y uso seguro de Antibioterapia”, dirigida a profesionales de la salud de la región.

La actividad contó con las exposiciones de las especialistas Tahiris Arroyo y Arantxa Rodríguez, quienes compartieron conocimientos actualizados sobre el manejo clínico de estas condiciones, promoviendo la educación médica continua y el fortalecimiento de las buenas prácticas en el ejercicio profesional.

En el marco del encuentro también fue juramentada la nueva directiva provincial de ADOMEINT en Espaillat, así como varios profesionales que pasan a formar parte de la institución, ampliando la representación y participación de médicos internistas en la demarcación.

La iniciativa fue impulsada por el cardiólogo doctor Ignacio Guzmán, junto a otros profesionales de la salud, entre ellos la doctora Marcia Martínez, quienes destacaron la importancia de realizar este tipo de actividades científicas en la provincia para facilitar el acceso al conocimiento especializado sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

La conferencia se desarrolló en el restaurante Valentino y reunió a más de 70 profesionales de la salud, incluyendo cardiólogos, internistas, intensivistas, nefrólogos, infectólogos y familiares del sector médico. La actividad contó además con el respaldo de la industria farmacéutica AXIS, representada por Randy Sedeño.

Como parte de la jornada, ADOMEINT rindió un emotivo reconocimiento al doctor Ignacio Guzmán, miembro fundador de la entidad, en agradecimiento por su compromiso y dedicación al fortalecimiento de la organización y al desarrollo de iniciativas académicas en beneficio de la comunidad médica.

La nueva directiva de ADOMEINT en la provincia Espaillat quedó integrada por los doctores Geovanny Núñez, Marcia Martínez, Ginette Cuevas, Glenny Bencosme y Lianna Rodríguez, quienes fueron juramentados por el presidente nacional de la entidad, doctor Víctor Abreu, en un acto cuya invocación estuvo a cargo de Jennifer Peralta.

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