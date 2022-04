Votantes dominicanos en la circunscripción 1-EUA acusaron al delegado político del PRM en esta ciudad, Yulín Mateo, de ser ambivalente y admitir tácitamente el fraude electoral cometido en las elecciones pasadas en dicha circunscripción por funcionarios del organismo electoral pasado para favorecer su partido.

Mateo, también vicecónsul, le confesó de manera apartada, mirando constantemente hacia los lados y medio en voz baja al presidente de la JCE, doctor Román Polanco: “En las elecciones pasadas, no tengo que ver si hubo o no fraude, quiero decirle que la JCE devolvió más de 20 millones de dólares que debieron invertirse en propaganda para incentivar el voto”.

Eso fue en presencia de este reportero.

Después, Mateo intervino en el programa “El Sol de la Mañana” que se transmitía en vivo desde el Alto Manhattan, afirmando: “El proceso pasado da pena que un conflicto que hubo aquí, no electoral, las elecciones fueron limpias y transparentes, aquí no hay un papel objetando las elecciones en USA ni del mundo. Aquí hubo problemas económicos, no político”, sentenció.

Sin embargo, el secretario general de la seccional del PRM en esta ciudad, John Sánchez, y la diputada de la misma entidad por la citada circunscripción, Servia Iris Familia, lo contradijeron.

Sánchez, durante una asamblea abierta presidida por el doctor Jáquez en el restaurant 809 del Alto Manhattan declaró: “Fue una elección traumática la del 2020; muchos factores incidieron a que fuera así de traumática”

Mientras, la diputada Familia precisó: “No voy a decir todos los traumas que hemos pasado, porque de verdad esas elecciones pasadas fueron traumáticas”.

Los votantes dominicanos, en documento de prensa dicen: “El PRM se empecina en continuar hablándole mentiras a la comunidad diciendo que no hubo fraude”.

El propio presidente de la “Junta”, dijo que los miembros de la OCLEE admitieron que hubo una sentencia del TSE que ordenó revisar los votos… “pero cuando iba a ejecutarse dicha sentencia, ellos mismos reconocieron que las boletas fueron destruidas”.

Asimismo, dicen los quisqueyanos, hay una querella depositada en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y otra en la Procuraduría Especializada para la Corrupción Administrativa (PEPCA) sobre el comprobado fraude contra el postulado candidato a diputado Yomare Polanco y el desfalco económico.

Las pruebas se han presentado al mundo, a la JCE, a los altos Tribunales del país, y todavía algunos perremeístas en NY repiten una y otra vez que no ha habido fraude, al parecer tomando como base la proclama del “Jefe de Propaganda de Adolfo Hitler”, Joseph Goebbels, “miente miente, que algo queda”.

Entre los firmantes figuran Yovanny Peguero, María Rodríguez, Yanilda García, Richardson Castillo, Nelly Burgos, Juan Mañón, Julio Infantes, Rosa García, Amparo Jiménez, César Jiménez, Dalmacio de la Cruz, Gregorio Díaz, Geraldo Torres, Javier Paniagua, Francisco Muñoz, Oscar Pérez y Elena Díaz.

También Quilvio Madera, María de la Cruz, Miriam Bueno, Noris Sánchez, Joaquín Ruiz, Miladys Jáquez, Eliana Torres, David Feliz, Ernesto Quiñónez, Juan Peralta, Juana Rodríguez, Josefina de la Cruz, Juan Tapia, Ariela Rosario, Erika García, Dalmasí Ureña, Claudio Gómez, y Rodolfo Cáceres, entre otros.