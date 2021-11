“Yo tengo una enfermedad que es la esquizofrenia, escucho voces y veo cosas, lo sobrellevo y estoy controlada, pero es algo que siempre está ahí, por eso quise hablar de esto en la canción que acabo de lanzar en plataformas digitales”. Así se expresó la modelo argentina Sabrina Sabrok, conocida en el país por su participación en el programa de comedia La Hora Pico.

Sabrina Sabrok decidió retomar su carrera como cantante pero esta vez, la también actriz de contenido para adultos, dio mucho de qué hablar por el contenido lírico de su melodía.

La rubia que desde hace un tiempo radica en Texas, Estados Unidos, mencionó a la revista de espectáculos TVyNovelas que ha vivido toda su vida con el trastorno mental -grave-, donde las personas que lo sufren interpretan la realidad de manera anormal.

Sólo las personas cercanas a la modelo erótica sabían de esta condición con la que ella vive desde niña, aunque ahora ha decidido compartirla con sus fans por si alguien se siente identificado.

Según Infobae, Sabrina Sabrok mencionó que para ella era importante que su verdad fuera escuchada a la par de la canción, ya que Sabrok considera que la prensa, de todos los países donde la conocen, siempre cambian todo lo que dice, así como agregan cosas que nunca menciona ella.

“Quise decirle a la gente lo que no sabe de mí, a veces la prensa dice cosas equivocadas entonces les digo que no se crean lo que les dicen. Todo el tiempo yo digo una cosa y en las notas sale algo completamente diferente y es lógico que me preocupe tanto que ahora que sale esta canción todo mundo cuente lo que quisiera, por eso mejor yo confieso todo lo que he vivido”, compartió Sabrok en un boletín de Instagram.