La serie Journey to Success destacarán las historias reales de los héroes hispanos de hoy y explorará un día de sus vidas para saber cómo construyeron su propio viaje hacia el éxito en el mes de la Herencia Hispana. Las historias destacarán los logros, el liderazgo y las innovaciones destacadas de la comunidad latina de EE. UU. La serie contará con la participación de Kiki Melendez, La Marisoul y Edoardo Chavarin.



El público disfrutará de una diversa selección de programación del 15 de septiembre al 15 de octubre, incluida la serie “Journey to Success”, así como una selección curada de programación cultural en la categoría “My Latin Roots”. Canela.TV, uno de los primeros servicios de transmisión AVOD para hispanos de EE. UU., anunció hoy su nueva línea de programación en asociación con Hyundai, celebrando el Mes de la Herencia Hispana con Historias de Inspiración para el mes de septiembre.

“Una dominicana muy orgullosa, había una reunión en mi casa yo le decía a mi mama, no quiero hablar español y, ella me dio un regaño en frente de todo el mundo. Ese regaño me cambió el camino para siempre, uno nunca debe olvidarse de donde viene. Escoge tu camino, ponle pasión, dedicación y perseverancia y no vas a perder. Esas son las cosas que me encantan. Hacer lo que nunca se ha hecho y lo que piensan que no se puede hacer. Ese es mi camino”, dijo Kiki Meléndez.



“El Mes de la Herencia Hispana es una gran oportunidad para volver a nuestras raíces y presentar contenido que ponga de relieve a los latinos inspiradores, así como las historias que muestran lo que significa ser parte de la comunidad hispana”, dijo Isabel Rafferty. CEO y Fundador de Canela Media.



“Gracias a nuestra asociación exclusiva con Hyundai, los espectadores de Canela.TV tendrán acceso a una amplia variedad de contenido sorprendente para probar e inspirarse”.



En la sección Mis raíces latinas de Canela.TV, los espectadores podrán disfrutar de películas de la Edad de Oro del Cine Mexicano (1933-1961) cuando la industria cinematográfica mexicana alcanzó altos niveles de producción, calidad y éxito económico de sus películas y ganó reconocimiento a nivel internacional.



Entre los títulos destacados se encuentran: Dos Tipos de Cuidado, Río Escondido, Ahí Está el Detalle y El Mártir del Calvario. Estas películas incluyen protagonistas icónicos como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete y Mario Moreno “Cantinflas”.



“Nos complace tener la oportunidad de apoyar a la comunidad hispana y crear conciencia sobre las conversaciones que hacen avanzar a los latinos”, dijo Angela Zepeda, CMO de Hyundai Motor America.

“Canela. TV es un gran destino para cualquiera que busque historias inspiradoras de latinos que desafían las expectativas y superan los desafíos”.



Para obtener información adicional sobre Canela.TV, visite: https://www.canela.tv/

https://www.youtube.com/watch?v=qvlCXOwNhlc&list=PLLET8KIZiRme12uYSC1GI42-_s0VHF7oz&index=1