Abinader sostiene encuentro con el Episcopado para abordar temas de interés nacional

Bartolo García

El presidente de la República, Luis Abinader, visitó este 3 de julio la 64.ª Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), celebrada en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, en Santo Domingo. El encuentro tuvo como propósito intercambiar impresiones sobre diversos temas de interés nacional y fortalecer el diálogo entre el Gobierno y la Iglesia católica.

Durante una entrevista concedida al programa La Voz de los Obispos, el mandatario destacó la importancia de mantener una comunicación constante con los líderes de la Iglesia. “Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó Abinader, al señalar que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su administración.

El jefe de Estado fue recibido por los obispos que integran la Conferencia del Episcopado, incluyendo la nueva directiva para el trienio 2026-2029, encabezada por monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, presidente; monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, vicepresidente; y monseñor José Amable Durán Tineo, secretario general.

Durante la reunión, Abinader felicitó a las nuevas autoridades de la CED y expresó su satisfacción por la elección de monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera como presidente del organismo. Asimismo, reafirmó la disposición del Gobierno de continuar fortaleciendo los espacios de diálogo y cooperación con la Iglesia.

El mandatario también resaltó que su gestión ha mantenido una relación de respeto, cercanía y colaboración con el Episcopado Dominicano, destacando el trabajo realizado junto a la anterior directiva encabezada por monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros.

La visita presidencial se desarrolló en el contexto de la Asamblea Plenaria que reúne a los obispos del país para analizar temas pastorales, administrativos y de interés para la Iglesia y la sociedad dominicana, consolidando el intercambio entre las autoridades eclesiásticas y el Gobierno sobre asuntos de impacto nacional.

Con este encuentro, el Gobierno y la Conferencia del Episcopado Dominicano reafirmaron su disposición de mantener canales de comunicación abiertos, con el objetivo de contribuir al bienestar de la población y dar seguimiento a las principales necesidades que afectan a las distintas comunidades del país.