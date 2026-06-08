Abinader se mantiene entre los presidentes más valorados de América Latina pese a años marcados por crisis globales

Bartolo García

Santiago, RD. El presidente Luis Abinader se mantiene entre los mandatarios con mayor respaldo ciudadano de América Latina, ocupando la cuarta posición en el más reciente ranking de aprobación presidencial elaborado por CB Global Data, un resultado que cobra especial relevancia al cumplirse casi seis años de gestión marcados por desafíos internacionales como la pandemia, conflictos geopolíticos, inflación global y crisis económicas que han impactado a numerosas naciones.

De acuerdo con el estudio publicado en junio de 2026, Abinader alcanzó una aprobación de 54.8 %, posicionándose entre los cinco presidentes mejor valorados de la región. El informe destaca que el mandatario dominicano conserva niveles significativos de respaldo ciudadano en un contexto internacional complejo que ha puesto a prueba la estabilidad política y económica de múltiples gobiernos latinoamericanos.

El ranking es encabezado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 69.1 % de aprobación, seguido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 65.5 %, mientras que la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, ocupa el tercer lugar con 56.1 %. En la quinta posición figura el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con 48.3 %.

La encuesta fue realizada entre los días 2 y 7 de junio de 2026 en 18 países de América Latina y el Caribe, con más de 40,000 entrevistas y un nivel de confianza del 95 %. La metodología utilizada se basa en la valoración positiva de los ciudadanos, tomando en cuenta las respuestas que califican la gestión presidencial como “muy buena” o “buena”.

Un sondeo de CB Global Data publicado en junio de 2026 reordena el mapa político regional. Fechas, tamaño de muestra y márgenes de error enmarcan el podio y dejan pistas sobre el humor social (Imagen Infobae)



Analistas consideran que la permanencia de Abinader en los primeros lugares del ranking refleja la capacidad de su administración para mantener niveles de confianza pública a pesar de enfrentar situaciones internacionales adversas como el aumento de los precios de materias primas, los efectos económicos de conflictos internacionales y los retos derivados de la recuperación postpandemia.

El informe de CB Global Data también señala que varios gobiernos de la región han experimentado importantes descensos en sus índices de aprobación, mientras que líderes como Abinader han logrado sostener una valoración favorable entre sus ciudadanos. La consultora destaca que los altos niveles de respaldo en algunos países se mantienen incluso en escenarios de incertidumbre económica y política.

Los resultados consolidan a Luis Abinader como uno de los presidentes con mayor aceptación ciudadana en América Latina, evidenciando que, tras casi seis años de gestión, continúa contando con un importante nivel de confianza entre los dominicanos, en medio de uno de los períodos más desafiantes para la economía y la política mundial de las últimas décadas.