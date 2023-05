Abinader obtiene 63.8% de aceptación y un 52.7% votaría por él en primera vuelta

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Los resultados de la tercera encuesta nacional del percepción social y política, realizada por la firma peruana ABC Marketing, arrojaron que el 63.8% de los consultados favoreció el trabajo que realiza el presidente Luis Abinader y un 52.7% dijo que votaría por él en la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales.

Durante rueda de prensa, los ejecutivos de la firma informaron que a los entrevistados se les preguntó que, si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿por cuál candidato votaría? El 52.7% dijo que por Luis Abinader; el 20.3% por Leonel Fernández; un 11.8% por Abel Martínez.

Mientras, el 1.5% votaría por Guillermo Moreno; el 1.1% por Miguel Vargas, un 0.1% por Virginia Antares y el 12.5% no opinó.

Otros resultados

Al margen de preferencia política, la encuestadora preguntó a los consultados ¿quién cree realmente que ganará las elecciones del 2024? El 55.2% dijo que Luis Abinader, un 23.2% Leonel Fernández; el 13.7% Abel Martínez y el 7.9% otro.

Al ser cuestionados sobre ¿qué tan seguro se siente usted de votar por el candidato que eligió? El 82.6% indicó que seguro y muy seguro, un 10.6% inseguro, un 2.0% muy inseguro y el 4.8% no opinó.

En tanto, los dominicanos consultados sobre si fuese a votar o no en las próximas elecciones presidenciales, el 73.2% dijo que irá; un 15.0% que lo pensará; el 10.1% no irá y un 1.0% no opinó.

El 58.5% de los entrevistados expresó estar de acuerdo con una reelección del presidente Abinader, en tanto el 39.0% la rechazó y el 2.5 % no opinó.

La encuesta fue aplicada presencial del 25 al 27 de mayo a nivel nacional con método de muestreo probabilístico estratificado entre 1,200 personas mayores de 18 años, con nivel de representatividad del 99% del padrón electoral y un margen de error de más o menos 2.8%.