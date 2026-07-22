Abinader inaugura Porto Town Center y destaca crecimiento de la inversión privada

El nuevo centro comercial en Arroyo Hondo contará con 71 locales y generará más de 450 empleos entre directos e indirectos

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del Porto Town Center by La Marquesa, un moderno centro comercial ubicado en Arroyo Hondo, cuyos ejecutivos afirmaron que el clima de estabilidad económica, seguridad jurídica y las políticas de incentivo a la inversión impulsadas por el Gobierno han favorecido la ejecución de proyectos de gran impacto para el desarrollo del país.

Durante el acto, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor -Ito- Bisonó, expresó que la nueva plaza constituye una muestra de la confianza que existe en la República Dominicana y en la actual gestión gubernamental. Señaló que la visión del presidente Abinader ha permitido consolidar un ambiente propicio para que la inversión privada genere oportunidades y crecimiento económico.

Los representantes del proyecto, entre ellos José Jiménez, de la franquicia Juan Valdez; el gerente general Héctor Bretón; y el CEO de Amergent Partners, Jacinto Díaz Haché, coincidieron en que el respaldo institucional del Gobierno ha sido determinante para mantener un entorno de negocios favorable, estable y predecible que incentive nuevas inversiones.

La infraestructura cuenta con una extensión de 7,200 metros cuadrados y fue diseñada bajo criterios de innovación y sostenibilidad, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de comercio, servicios y entretenimiento en Arroyo Hondo y comunidades cercanas. El complejo dispone de 71 locales comerciales destinados a albergar marcas nacionales e internacionales, restaurantes, empresas de servicios y tiendas de conveniencia.

Los promotores informaron que la puesta en operación del centro comercial permitirá la creación de más de 350 empleos directos y 100 indirectos, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local y ampliando las oportunidades laborales para los residentes de la zona.

Con la apertura de Porto Town Center by La Marquesa, Arroyo Hondo fortalece su oferta comercial y de servicios, incorporando un espacio moderno, accesible y seguro para sus habitantes. En la inauguración también participaron el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal, junto a otras autoridades e invitados especiales.