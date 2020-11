El presidente Luis Abinader anunció ayer aquí la creación de una comisión que dará asistencia a los familiares de la niña Yulensky Batista Cuevas, muerta el pasado jueves por dos atracadores en esta localidad.

Al mismo tiempo, el primer mandatario hizo énfasis en que su gobierno no tolerará ningún tipo de acciones criminales y delincuenciales.

El jefe del Estado Dominicano externó sus comentarios al visitar a los padres de Batista Cuevas en su residencia, durante un recorrido por ese municipio para inaugurar un mercado municipal.

Así como observar los terrenos en donde se construirá un teleférico, anuncio la construcción del cementerio municipal y realizo un recorrido por el Hospital Vinicio Calventi.

Me solidarizo con la familia Batista. Como padre imagino su dolor y como Presidente les digo: A esos delincuentes que se entreguen, porque en este Gobierno no toleraremos ese tipo de acciones. Confíen en nosotros, esto no quedará impune. pic.twitter.com/buMUehrb6p

