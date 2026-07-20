Abinader entrega túnel de la Plaza de la Bandera para transformar la movilidad hacia la región Sur

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el túnel de la Plaza de la Bandera y la renovación integral de este emblemático espacio, una obra que busca transformar la movilidad en el Gran Santo Domingo, facilitar la salida hacia la región Sur y fortalecer la conectividad vial como parte del desarrollo nacional.

Durante el acto, el mandatario destacó que esta infraestructura constituye una de las obras más importantes ejecutadas por su gestión en materia de movilidad urbana, al reducir significativamente los tiempos de desplazamiento, descongestionar uno de los puntos de mayor circulación vehicular de la capital y ofrecer un tránsito más seguro y eficiente para miles de conductores.

Abinader explicó que el túnel tiene una longitud de 1.2 kilómetros, cuenta con cuatro carriles y permite el paso soterrado por debajo de la Plaza de la Bandera, dando continuidad a la avenida Gregorio Luperón y eliminando uno de los principales cuellos de botella en la salida hacia las provincias del Sur.

El jefe de Estado informó que la obra requirió una inversión de RD$3,300 millones, recursos obtenidos tras la renegociación del contrato de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM). Aseguró que esa decisión representa una administración responsable de los fondos públicos y permite convertir ingresos extraordinarios en proyectos estratégicos para el país.

Asimismo, afirmó que la inauguración del túnel forma parte de un plan integral para modernizar la infraestructura vial y fortalecer la conexión con la región Sur, incluyendo proyectos como el paso a desnivel de Pintura, las circunvalaciones de Baní y Azua, la expansión del Teleférico de Santo Domingo hacia Haina y su integración con el Metro de Los Alcarrizos, además de mejoras en diversas carreteras del sur.

El presidente también resaltó que la intervención respetó el valor histórico de la Plaza de la Bandera, restaurando este espacio sin afectar su simbolismo. ” Debajo de esta plaza circulará el futuro; sobre ella permanece nuestra historia “, expresó al destacar el equilibrio entre el desarrollo urbano y la preservación del patrimonio nacional.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, indicó que el túnel fue diseñado para movilizar 2,500 vehículos por hora y beneficiará a unas 300 mil personas. Agregó que la obra, iniciada en febrero de 2025, fue concluida en aproximadamente un año y medio y cuenta con modernos sistemas de ventilación, extracción de gases, protección contra incendios, plantas eléctricas de emergencia, monitoreo conectado al Sistema 9-1-1 y un centro de control para garantizar la seguridad de los usuarios.