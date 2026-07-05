Abinader entrega primer tramo de carretera que impulsa el desarrollo rural en Santiago Rodríguez

Bartolo García

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el primer tramo de la carretera Cruce Los Quemados, una obra destinada a mejorar la conectividad y promover el desarrollo económico y social de las comunidades rurales de Santiago Rodríguez. La intervención, ejecutada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), representó una inversión de RD$199,359,100.34 y beneficiará a cientos de familias y productores agrícolas de la provincia.

Durante el acto, el administrador general de EGEHID, Ángel Rafael Salazar, explicó que la rehabilitación forma parte de la visión del presidente Abinader de impulsar el desarrollo de las comunidades donde se ejecutan proyectos hidroeléctricos. Indicó que esta primera etapa favorece directamente a los residentes de Puerta del Mulo, El Caimito, Arroyo Seco, Los Caimonies, Sabaneta y Las Caobas, al mejorar la movilidad, la seguridad vial y las oportunidades de crecimiento.

Salazar informó que el segundo tramo, de aproximadamente 12 kilómetros, que conectará Las Caobas con el Cruce Los Quemados, estará concluido a finales de julio, una vez finalicen las pruebas de la red de tuberías instaladas por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA). Asimismo, anunció que EGEHID asfaltará las vías de acceso laterales para contribuir a la conservación de la infraestructura.

El funcionario también destacó que la construcción de la presa Boca de los Ríos, sobre el río Guayubín, avanza conforme al cronograma previsto y será entregada en diciembre, junto con otros proyectos sociales que la institución desarrolla en beneficio de la provincia.

La primera etapa de la carretera comprende 11.2 kilómetros, desde la avenida Próceres de la Restauración, en San Ignacio de Sabaneta, hasta la comunidad de Las Caobas. Los trabajos incluyeron fresado, pavimentación, señalización horizontal y vertical, construcción de badenes, accesos vehiculares, colocación de carpeta asfáltica y muros de gaviones para garantizar la estabilidad y seguridad de la vía.

Con esta infraestructura, los productores agrícolas podrán transportar sus cosechas con mayor rapidez y menores costos, mientras que estudiantes, trabajadores y pacientes contarán con un acceso más seguro a centros educativos, hospitales y otros servicios esenciales. En representación de las comunidades beneficiadas, Leonardo Rodríguez Almonte agradeció al presidente Abinader por hacer realidad una obra esperada durante años, destacando que representa progreso, bienestar y nuevas oportunidades para las familias de la zona.