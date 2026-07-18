Abinader entrega nuevas obras educativas y habitacionales en Los Alcarrizos y Boca Chica

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este sábado una jornada de inauguraciones que incluyó nuevas infraestructuras educativas en Los Alcarrizos y un proyecto habitacional en Boca Chica, como parte de las iniciativas del Gobierno para fortalecer la educación pública y ampliar el acceso a viviendas dignas.

En Hato Nuevo, Los Alcarrizos, el mandatario dejó inaugurada la primera etapa del Liceo Ercilia Pepín, que incorpora 26 nuevas aulas con capacidad para 960 estudiantes, ampliando la cobertura educativa y ofreciendo mejores condiciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje en esa comunidad.

Asimismo, Abinader entregó el techado deportivo y nuevas aulas para el nivel inicial de la Escuela Primaria Félix Lope de Vega, obras que permitirán fortalecer la educación, la práctica deportiva y la formación integral de cientos de estudiantes del municipio.

Durante esta actividad, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que las nuevas instalaciones reflejan el compromiso del Gobierno con la creación de espacios modernos y adecuados para el aprendizaje, al tiempo que informó que se trabaja para garantizar que el próximo 24 de agosto los estudiantes encuentren escuelas preparadas para el inicio del año escolar.

La agenda también incluyó la inauguración del Residencial Nuevas Esperanzas, en Boca Chica, donde fueron entregados 112 apartamentos a familias beneficiarias como parte del programa gubernamental para reducir el déficit habitacional en el país.

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, informó que con esta entrega ya suman 890 apartamentos entregados, beneficiando a más de 2,600 personas, y anunció que la meta del Gobierno es completar 4,000 viviendas antes de finalizar el año 2026. Además, resaltó que más del 58 % de los apartamentos tienen como titular a una mujer.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Banreservas, Isidro García, señaló que la entidad ha financiado más de 18,000 viviendas, con desembolsos superiores a RD$22,000 millones, reafirmando el compromiso de la institución con el fortalecimiento del patrimonio de las familias dominicanas.

Con estas inauguraciones, el Gobierno continúa impulsando proyectos orientados a mejorar la infraestructura educativa, ampliar el acceso a viviendas dignas y crear mejores oportunidades para el desarrollo de las comunidades, mediante inversiones en áreas fundamentales para la calidad de vida de la población.