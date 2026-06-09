Abinader atribuye estabilidad democrática de República Dominicana a la cultura de consenso y visión compartida de nación

El presidente destacó que el diálogo político, la cohesión social y el fortalecimiento institucional han sido claves para el desarrollo y la gobernabilidad del país

Bartolo García

Santo Domingo. El presidente Luis Abinader afirmó que uno de los factores determinantes para la estabilidad democrática que ha mantenido la República Dominicana en las últimas décadas ha sido la capacidad de construir consensos en torno a un proyecto nacional compartido, por encima de las diferencias políticas y partidarias.

Durante su participación en la presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia”, el mandatario resaltó que los principales actores políticos del país han coincidido en objetivos fundamentales para garantizar la continuidad de políticas orientadas al crecimiento y al bienestar colectivo.

Abinader señaló que la sensatez de la clase política dominicana, junto con el aporte de los sectores empresariales y de la sociedad civil, ha contribuido a consolidar una visión de nación enfocada en el fortalecimiento institucional, la estabilidad económica y el desarrollo sostenible.

El jefe de Estado sostuvo que una democracia sólida requiere respeto mutuo entre todos los actores políticos, incluyendo la oposición, a la que definió como una pieza esencial para el funcionamiento del sistema democrático. Asimismo, destacó que el diálogo permanente ha permitido preservar la cohesión social y evitar los niveles de polarización observados en otras naciones de la región.

En materia de desarrollo humano, el mandatario reiteró que el progreso solo es posible mediante una estrategia integral que combine infraestructura, educación, salud, servicios públicos, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. Explicó que el Gobierno trabaja para transformar el denominado “círculo vicioso del subdesarrollo” en un modelo basado en oportunidades, transparencia y crecimiento inclusivo.

Abinader también resaltó los avances registrados en indicadores sociales, especialmente en la reducción de la pobreza. Indicó que este indicador descendió a 15.3 % durante el primer trimestre de 2025, resultado que atribuyó a la combinación de crecimiento económico, generación de empleos y programas de protección social impulsados por el Estado.

Al referirse a los desafíos contemporáneos, el presidente advirtió sobre el impacto de las redes sociales, la desinformación y la velocidad con que circulan los contenidos digitales. Consideró que los líderes y partidos políticos deben adaptarse a las nuevas formas de comunicación, manteniendo siempre el contacto directo con la ciudadanía y fortaleciendo los mecanismos democráticos que permitan responder eficazmente a las demandas de la sociedad moderna.