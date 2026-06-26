Abinader anuncia plan para fortalecer la infraestructura escolar y el desarrollo educativo en Independencia

Bartolo García

El presidente Luis Abinader sostuvo este viernes un encuentro-almuerzo con estudiantes de liceos, politécnicos y colegios de la provincia Independencia, donde escuchó sus principales inquietudes y anunció una serie de medidas dirigidas a fortalecer la educación y ampliar las oportunidades de desarrollo para la juventud de la región.

Durante la actividad, el mandatario instruyó la elaboración de un plan especial para intervenir la infraestructura escolar de la provincia, incluyendo la construcción y ampliación de centros educativos. Asimismo, informó que coordinará con el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) la evaluación de un liceo experimental en el municipio de Jimaní, con el propósito de ampliar la oferta educativa para los jóvenes.

Abinader también anunció que próximamente será realizada la licitación para la construcción de la carretera Duvergé-Pedernales, obra que permitirá una conexión más rápida entre ambas provincias y facilitará que estudiantes, productores y emprendedores aprovechen las oportunidades económicas derivadas del desarrollo turístico del sur del país. “Después de Pedernales, Independencia será una de las provincias más beneficiadas”, afirmó.

Al dirigirse a los estudiantes, el jefe de Estado los exhortó a prepararse académica y técnicamente para acceder a los nuevos empleos y proyectos productivos que surgirán en la región. Además, resaltó la importancia de actuar siempre con ética y responsabilidad profesional, al señalar que el conocimiento debe estar acompañado de valores y compromiso con la sociedad.

El mandatario recomendó igualmente a los jóvenes aprender inglés, al considerar que este idioma amplía las oportunidades laborales y profesionales. Explicó que el Gobierno impulsa modificaciones a la Ley de Educación para facilitar la incorporación de más docentes de inglés y fortalecer la formación técnica, especialmente en los centros politécnicos.

Durante el encuentro, Abinader entregó computadoras portátiles a los estudiantes y aseguró que cada una de las necesidades planteadas será atendida. En ese sentido, instruyó al director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, presentar un informe sobre los requerimientos de la provincia en la próxima reunión del Gabinete de Construcción.

Por su parte, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que el Gobierno reforzará la capacitación docente mediante una intervención del INAFOCAM en la Regional 18, además de continuar la instalación de equipos tecnológicos, renovación de laboratorios de ciencias, informática y robótica en los centros educativos. También anunció el fortalecimiento de programas de liderazgo estudiantil, voluntariado, becas y financiamiento para que más jóvenes puedan continuar sus estudios superiores.