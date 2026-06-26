Abel Martínez propone evaluación nacional de edificaciones para prevenir futuras tragedias

Bartolo García

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, exhortó al Gobierno a poner en marcha una evaluación estructural a nivel nacional de las principales edificaciones del país, con el propósito de prevenir tragedias y fortalecer la seguridad de infraestructuras de alta concentración de personas.

Durante un encuentro con dirigentes peledeístas en el distrito municipal San Francisco de Jacagua, en Santiago, Martínez recordó que, tras la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, sometió a través del bloque de diputados del PLD un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Supervisión de Edificaciones, iniciativa que, según afirmó, no recibió la atención legislativa que sí tuvo la reforma fiscal.

El exalcalde de Santiago explicó que su propuesta busca establecer un sistema obligatorio para supervisar las construcciones, transparentar los procesos de permisología e inspeccionar de manera permanente escuelas, hospitales, plazas comerciales e instituciones públicas y privadas. Además, sostuvo que el proyecto contribuiría a eliminar vacíos legales y evitar conflictos de competencias entre las instituciones responsables de la supervisión.

Martínez advirtió que la República Dominicana se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, por lo que consideró indispensable fortalecer las medidas preventivas. “La naturaleza y la ciencia nos están dando señales claras de que debemos estar preparados. Siempre será mejor prevenir que lamentar”, expresó.

Asimismo, propuso la creación de una comisión público-privada integrada por representantes del CODIA, geólogos, sismólogos, expertos internacionales y autoridades municipales, con el objetivo de realizar evaluaciones estructurales en edificaciones de gran afluencia de personas en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago y el resto del país.

En el plano político, Abel Martínez aseguró que continuará recorriendo el territorio nacional para respaldar a los candidatos municipales del PLD, al considerar que representan el primer vínculo entre el partido y la ciudadanía. Señaló que el objetivo es fortalecer la organización y trabajar de manera cercana con la población para construir propuestas orientadas al desarrollo del país.