Abel Martínez llama a fortalecer la identidad nacional y rescatar los valores patrios

Bartolo García

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, hizo un llamado a la reflexión sobre el papel que deben desempeñar el Gobierno, los partidos políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía en el fortalecimiento de la identidad nacional y la promoción de los valores patrios en la República Dominicana.

A través de un video publicado en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok, Martínez aclaró que no mantiene ninguna objeción hacia las canciones de géneros populares, pero manifestó su preocupación por el hecho de que muchas personas conozcan esas letras de memoria y, al mismo tiempo, no puedan recitar una estrofa del Himno Nacional.

El dirigente político consideró que esta realidad debe motivar una reflexión colectiva sobre la importancia de fortalecer la formación cívica y el sentido de pertenencia hacia los símbolos patrios. En ese contexto, planteó la necesidad de impulsar acciones que contribuyan a preservar la identidad cultural y los valores nacionales.

“Es momento de preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad”, expresó Martínez, al insistir en que el compromiso con la educación patriótica no corresponde únicamente a las autoridades, sino también a las familias, los centros educativos, los medios de comunicación y las organizaciones políticas.

El aspirante presidencial sostuvo que el fortalecimiento de la identidad nacional requiere del esfuerzo conjunto de todos los sectores, promoviendo el conocimiento de la historia, la cultura y los símbolos que representan a la nación dominicana como parte de la formación de las nuevas generaciones.

Con este mensaje, Abel Martínez reiteró su llamado a fomentar una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de preservar los valores patrios, destacando que fortalecer la identidad nacional constituye una responsabilidad compartida para construir una sociedad más comprometida con su historia y su futuro.