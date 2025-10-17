A punta de pistola atracan mujer en el tren 1 iba rumbo al Alto Manhattan

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Una mujer de 57 años, no identificadas por las autoridades, pero presuntamente es dominicana, fue asaltada a punta de pistola en la estación de la calle 86 en el tren 1 cuando se dirigía hacia el Alto Manhattan.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en horas de la mañana cuando un hombre se acercó por detrás de ella, le puso un arma de fuego en la cabeza y le exigió sus pertenencias.

Luego huyó de la escena en una bicicleta marrón, en dirección oeste por la calle West 88, dijeron las autoridades. Nadie resultó herido.

La uniformada solicita a cualquier persona con información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

El público también puede enviar sus denuncias a través del sitio web de Crime Stoppers: https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en @NYPDTips. Todas las llamadas serán confidenciales.