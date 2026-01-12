5 mil dólares recompensa por información hispanos asaltaron bodeguero dominicano en El Bronx

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- En lo que va del presente año varios bodegueros miembros de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA) han sido objeto de asaltos y agresiones, entre ellos el ocurrido recientemente contra la bodega “El Sitio Deli Grocery”, ubicada en el 892 de la calle Home, en El Bronx.

Radhames Rodríguez, presidente y fundador de UBA, que agrupa más de 15 mil comerciantes, dijo que el hecho ocurrió a punta de pistola, llevándose los ladrones la suma de $3,100 dólares en efectivo y varias prendas a los trabajadores.

La vida de los trabajadores corrió peligro de Muerte. Durante el asalto, uno de los atacantes sujetó al empleado dominicano Jeffrey Brito, mientras otro le apuntaba directamente con un arma, exigiéndole el dinero. Brito relató que los agresores hablaban español claramente iogual que él. Fue despojado de una cadena, un arete y apróximadamente 400 dólares en efectivo y joyas valorada en $1,400.

Posteriormente, los delincuentes accedieron al área detrás del mostrador y obligaron al propietario del negocio, el dominicano Miguel Arias, a entregar el dinero de la caja registradora, de donde sustrajeron cerca de 3,700 dólares. Arias expresó que temió por su vida ante el comportamiento nervioso y agresivo del individuo armado.

“Esto es absolutamente inaceptable, nuestros trabajadores de bodegas están siendo aterrorizados mientras simplemente intentan ganarse la vida honestamente. Alguien podría haber muerto esta noche. Exigimos acciones rápidas y consecuencias reales”, Rodríguez.

UBA expresa su solidaridad con el personal del establecimiento y reconoce su prudencia al no resistirse, acción que posiblemente evitó una tragedia mayor. Seguiremos trabajando para que ningún bodeguero tenga que enfrentar este tipo de terror en su lugar de trabajo”, precisó.

La entidad ofrece la suma de cinco mil dólares (equivalente a un poco más de 300 mil pesos dominicanos) a quien ofresca información sobre los asaltantes que conlleve la captura por parte de la Policía.