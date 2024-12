15 niñas dominicanas irán a la NASA gracias a OGTIC y la Fundación She Is

Este es el tercer año que OGTIC apoya el programa “Ella Es Astronauta” y suma ya 30 niñas empoderadas como futuras líderes en carreras STEAM, en alianza con el Space Center de la NASA.

Santo Domingo. – La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) respalda por tercera vez a 15 niñas y jóvenes que viajarán al Space Center Houston de la NASA, con el programa “Ella Es Astronauta” de la Fundación colombiana SHE IS, con el propósito de brindarles acceso a educación STEAM y empoderar a ser futuras líderes y agentes de cambio de sus territorios.

En los últimos 4 meses, las niñas y jóvenes dominicanas se han capacitado en áreas STEAM y habilidades blandas, a través de sesiones virtuales con instructores de la NASA fomentando el empoderamiento femenino a través de la educación.

Bartolomé Pujals, director general de OGTIC y director ejecutivo del Gabinete de Innovación y Desarrollo digital indicó: “desde la OGTIC apostamos a capacitar el talento humano y a romper estereotipos de género convirtiendo estas 15 niñas en agentes de cambio en sus comunidades, brindarles la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable, e inspirarlas a hacer posible lo imposible, a través de la educación STEAM. En el 2022 llevamos 5 niñas y en el 2023; 10. Este año sumamos 15, estamos enfocados en continuar aumentando este número para que más jóvenes puedan tener acceso a este programa”.

Este 02 de diciembre, las tripulantes iniciarán una nueva aventura en uno de los centros espaciales más grandes del mundo y se sumergirán en un ambiente de aprendizaje único en el Space Center Houston de la NASA en Texas, Estados Unidos. Durante esta experiencia, estarán rodeadas de ingenieras, directores de vuelo y astronautas que compartirán sus experiencias de vida, inspirándolas a romper estereotipos y convertirse en replicadoras de conocimiento en el campo de la exploración espacial.

Además, tendrán desafíos de construcción de cohetes, robótica, programación, simulaciones de viaje, y hábitats lunares, para fomentar sus conocimientos y brindarles herramientas sobre liderazgo y trabajo en equipo.

Las 15 jóvenes amantes de la ciencia y tecnología se han convertido en una gran inspiración para quienes sueñan con derribar estereotipos de género y materializar sus sueños, por las condiciones de vulnerabilidad y pobreza en la que se encuentran, que no las ha limitado a perseguir sus sueños y transformarse en agentes de cambio.

“En convocatorias anteriores, cuando me dijeron que no, me pregunté: ¿por qué no me aceptan?, ¿qué debo mejorar para lograrlo? Entonces pensé: tal vez necesito demostrar que puedo ser alguien capaz de causar un impacto e inspirar a otras niñas. Así que decidí trabajar en eso, desarrollar proyectos y actividades. De hecho, soy una de las fundadoras del Club de Astronomía de mi instituto, que ahora competirá en el Human Exploration Rover Challenge de la NASA“, afirmó Zoe Alejandra Díaz.

Motivada por una experiencia personal, Zoe desarrolló un proyecto satelital para monitorear y mejorar el tránsito en República Dominicana, integrando inteligencia artificial para automatizar los semáforos y reducir accidentes de tráfico. Ahora se prepara para viajar al Space Center de la NASA en Houston, gracias a la Fundación She Is, donde vivirá una experiencia de inmersión académica junto a otras 32 niñas y jóvenes de Panamá, Costa Rica y República Dominicana.

Leidy Martínez, directora del programa Ella Es Astronauta, indica que, “cada vez más niñas de las regiones más apartadas de Latinoamérica están siendo agentes de cambio en sus comunidades y sus países. Desde la Fundación She Is queremos seguir brindándoles herramientas importantes como la educación en áreas STEAM, para que puedan romper las barreras de género y superar los estereotipos. Con esta misión, que es la número 10, cerramos un gran 2024, y esperamos comenzar el 2025 con más misiones como estas, para que niñas en toda Latinoamérica logren sus sueños y transformen sus comunidades”.