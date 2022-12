Zutte regresa a Venezuela con el lanzamiento de “Los dos”

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El artista venezolano Zutte, hace oficial su regreso a Venezuela, acompañado del lanzamiento de su nuevo promocional titulado “Los dos”, disponible en todas las plataformas digitales.

Tras estar siete años fuera de su país natal, el artista y compositor venezolano Zutte, se encuentra de visita en la tierra que lo vio crecer para cantar a todo pulmón junto al público caraqueño sus más recientes producciones.

El tema urbano que estuvo bajo la producción musical de Yhonak, dirección audiovisual de Elier Alvarado, y producción ejecutiva de Santiago Ospina, es el segundo de cinco temas más, que estrenará el artista y que juntos conforman “La nueva vuelta”, uno de los proyectos musicales más ambiciosos del talento criollo hasta ahora.

“No se qué”, “Otra Piel” y “Caballero”, son los otros tres temas de este EP, que Zutte planea compartir por completo a inicios de este próximo 2023 y que lo tiene lleno de expectativas.

“Esta temporada fuera de mi país me ha hecho crecer, no sólo me complementé como cantante, sino también como compositor. Nunca dejo de aprender hasta lograr mis sueños”, agregó Zutte.

Es importante destacar que, durante su residencia en Colombia, el venezolano se ha encargado de dejar a nuestro país en alto en importantes presentaciones y eventos, así como lo fue a inicios del 2022, durante el Flow Verano By Buena Vida Beach, en Cartagena, donde el artista compartió tarima con talentos como: Baby Rasta y Gringo, Ryan Castro, Ñejo, Blessd, Mackie; teniendo la oportunidad de abrir el show junto a ‘EL BLAACK”, colega venezolano de la industria.

Ahora, para cerrar con broche de oro y como parte de la promoción del single “Los Dos”, el intérprete será uno de los invitados especiales este 15 de diciembre para poner a vibrar a La Quinta Bar con todas las canciones de su nuevo EP: “La Otra Vuelta”, “No se qué”, “Otra piel” y “Caballero”.