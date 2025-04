Zulinka Pérez demandará a propietarios del Jet Set tras muerte de su padre Rubby Pérez

Bartolo García

Santo Domingo. – Zulinka Pérez, hija del icónico merenguero dominicano Rubby Pérez, reveló que emprenderá acciones legales contra los propietarios del centro nocturno Jet Set, tras la tragedia del 8 de abril que dejó más de 200 fallecidos, incluido su padre.

Durante una entrevista concedida a Tony Dandrades para el programa Primer Impacto, Zulinka, también corista de la banda, calificó el evento como “lo más trágico e impactante” que ha vivido.

Al ser consultada sobre una posible demanda, respondió sin titubeos: “Claro que sí, sin pensarlo. Porque eso fue negligencia. Si hubiera sido un accidente, uno lo acepta, pero esto fue negligencia”.

Zulinka dejó claro que no busca dinero con la demanda: “Esto no lo hago por dinero, no lo necesito. Es una cuestión de responsabilidad. Los dueños deben responder no solo ante mí, sino ante todo un pueblo, ante tantos niños que se quedaron sin sus padres”.

La joven artista señaló que hasta el momento Antonio Espaillat, propietario del Jet Set, no se ha comunicado con ella tras la tragedia. “Le tengo cariño, pero esto no es algo personal, es su compañía y debe responder”, aseguró.

Durante la entrevista, también reveló que Rubby Pérez tocaba en el Jet Set sin recibir pago directo, indicando que “solo los músicos cobraban, mi papá tocaba por nómina”.

Sobre su relación con Ana Beatriz, hija menor del artista, Zulinka dijo que nunca ha tenido conflictos: “Es una niña, es mi hermana… algunas cosas ya quedaron en el pasado”.

Zulinka relató con lágrimas en los ojos cómo vivió el desplome. “Estábamos interpretando ‘Color de Rosas’ cuando sentí que algo no estaba bien. Traté de advertirle a mi padre, pero él tenía los ojos cerrados, como solía cantar”.

Indicó que tras el derrumbe, vio una viga caer sobre Rubby Pérez. “Vi cómo una vida le caía encima. Es algo que no le deseo a nadie”, dijo visiblemente afectada.

Uno de los datos más alarmantes que compartió fue que la puerta de emergencia estaba cerrada. “No sé cómo saqué fuerzas. Los músicos daban golpes para abrirla y parece que alguien escuchó y quitó el pestillo”, contó.

Zulinka explicó que se guió por la luz que entraba por un pequeño agujero hasta salir del lugar. “Fue un milagro. No sé cómo salí de ahí”, expresó.

Al recordar la escena, aseguró que fue un horror absoluto. “Ahí estaba mi papá, mi esposo, mis compañeros… fue un desastre en todos los sentidos”.

La artista insistió en que busca justicia y no venganza. “Esto no puede quedar impune. No solo fue mi papá, fueron más de 200 vidas. Alguien tiene que rendir cuentas”.

Zulinka concluyó con un mensaje al país: “Que esto no se olvide. Que sirva para que no vuelva a pasar. Que la música no se convierta en tragedia”.

