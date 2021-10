La zona Julia Lora de Hieronimus ganó la disciplina de natación en las Olimpiadas Country que se realizan en las instalaciones del Santiago Country Club, con motivo de su 90º aniversario.

Los nadadores (as) de la zona campeona acumularon un total de 466 puntas para quedarse con la corona, dejando en segundo a la Víctor Estrella, con 353; en tercero a la Juan Vila, con 352 y en cuarto a la Winston -Chilote Llenas, con 351.

Como se puede apreciar, la piscina del Santiago Country Club estuvo encendida durante la competencia, un ejemplo es que la zona campeona mantuvo el dominio de la competencia, mientras los demás lugares estuvieron distanciados apenas por un punto.

EN PISCINA RODEADA DE GRAN COLORIDO Y ANIMACIÓN: GANADORES (AS) EN LAS COMPETENCIAS INDIVIDUALES

Los ganadores (as) en las competencias individuales realizadas el pasado sábado en la piscina del Santiago Country Club, fueron:

Girls 12 & Under 50 SC Meter Butterfly, 1, Julián Martínez, Maria, (JULO) 48.54; 2, Francisco, Karla (VICE) 56.84; 3, Rodriguez, Ana Lia (JULO), 1:12.03;

Girls 13 & Over 50 SC Meter Butterfly, 1, Ortis, Darielys (JUVI), 33.81; Boys 13 & Over 50 SC Meter Butterfly; 1, Sánchez Capitán, Roberto (WINS), 27.50: 2, Mirabal, Zion (JULO), 28.53; 3, Bruno Capitán, Adal (JULO) 30.78; Girls 12 & Under 50 SC Meter Breaststroke, 1, Rijo Marte, Lhuna (JULO), 1:07.47; Boys 13 & Over 50 SC Meter Breaststroke, 1, Rodríguez, José Rafael (WINS), 34.37; 2, Contrera Capitán, Gabriel (VICE), 34.72; 3, Bruno Capitán, Adal (JULO), 35.05.

Mixed 12 & Under 200 SC Meter Medley Relay, 1, JULO A 4:15.57; 1, Julián Martínez, María F.; 2, Rijo Marte, Lhuna; 3, Rodriguez, Ana Lia; 4, Acevedo, Adriel E.; Mixed 13 & Over 200 SC Meter Medley Relay, Team Relay Finals Time, 1, JULO A 2:08.81; 1, De los Santos, Christfer M.; 2, Bruno Capitán, Adal; 3, Mirabal, Zion; 4, Rodríguez, Miguel Ángel M.; 2, WINS A 2:09.19; 1, Sánchez Capitán, Roberto; 2, Rodríguez, José Rafael; 3, Santelises, Gabriel; 4, Sánchez, Manuel; 3, VICE A 2:13.00; 1, Tavárez, Alejandro; 2, Herrneder, Stephan; 3, Contreras Capitán, Gabriel, 4, Nina, David Armando

Girls 12 & Under 50 SC Meter Backstroke, 1, Herrneder, Adah, JUVI 40.00; 2, Francisco, Karla, VICE, 54.69; 3, Reynoso, Alexa, WINS 55.97; Girls 13 & Over 50 SC Meter Backstroke, 1, Rodríguez Corporán, Briana, JULO 46.71; 2, González, Gabriela, JUVI, 47.00; 3, Portoreal, Ashtryd; VICE, 1:05.08; Boys 13 & Over 50 SC Meter Backstroke, 1, Sánchez Capitán, Roberto, WINS, 30.50; 2, Contreras Capitán, Gabriel; 2, VICE 30.62; 3, Mirabal, Zion, JULO, 32.10.

Girls 12 & Under 50 SC Meter Freestyle, 1, Herrneder, Adah, JUVI, 34.87; 2, Julián Martínez, María, JULO, 38.91; 3, Reynoso, Alexa, WINS, 40.38; Boys 12 & Under 50 SC Meter Freestyle, 1, Pérez, Kaleb, JUVI, 50.28; 2, Mirabal, Zionniv, JULO, 50.44; 3, Acevedo, Adriel, JULO, 52.03; Girls 13 & Over 50 SC Meter Freestyle, 1, Ortiz, Darielys, JUVI, 28.69; 2, Rodríguez Corporán, Briana, JULO, 36.87; 3, González, Gabriela, JUVI, 38.66; Boys 13 & Over 50 SC Meter Freestyle, 1, Rodríguez, José Rafael, WINS, 27.41; 2, Diaz Capitán, Jorge Manuel, JUVI, 28.00; 3, Tavárez, Alejandro, VICE, 28.09.

Mixed 12 & Under 200 SC Meter Freestyle Relay, 1 JULO A 3:16.54; 1, Julián Martínez, María; 2, Rodríguez, Ana Lía; 3, Mirabal, Zionniv; 4, Rijo Marte, Lhuna; 2, WINS A 3:27.22; 1, Rodriguez, Juliette; 2, Galindo, Sara; 3, Pérez, Samuel; 4, Reynoso, Alexa; 3, VICE A 3:28.97; 1, Pichardo, Robert; 2, Payero, Amy Sophia; 3, Lopez, Adriana; 4, Francisco, Karla; Mixed 13 & Over 200 SC Meter Freestyle Relay, 1, JULO A 1:53.57; 1, Mirabal, Zion; 2, De los Santos, Christofer; 3, Bruno Capitán, Adal; 4, Rodríguez, Miguel Ángel; 2, VICE A 1:58.96; 1, Nina, David Armando; 2, Herrneder, Stephan; 3, Contrera Capitan, Gabriel; 4, Tavárez, Alejandro; 3, WINS A 1:59.10; 1, Rodríguez, José Rafael; 2, Santelises, Gabriel; 3, Sánchez, Manuel; 4, Sánchez Capitan, Roberto.

(Descripción de las zonas: Julia Lora de Hieronimus/JULO; Víctor Estrella/VICE); Winston Llenas /WINS y Juan Vila/JUVI)

El evento es auspiciado por, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Cooperativa San José, Cooperativa La Aurora, BALDOM, Banco Fihogar, Cooptrano, Ministerio de Deportes, Magic Plastic Center, Coca Cola, Alkifiesta, Agua Dasani, Batu, Jugos del Valle, Unimag, Ventinsa, KALAFF y Rolando Discoligth.