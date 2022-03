Naciones Unidas eleva a más de 3,8 millones las personas refugiadas desde el inicio de la invasión | El alcalde de la asediada Mariupol urge a evacuarla por completo ante la falta de suministros básicos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró anoche en una entrevista ofrecida a medios independientes rusos que su país está dispuesto a negociar con el Kremlin la adopción de un estatus de neutralidad. Este debería ser garantizado por terceros y sometido a referéndum, advirtió el mandatario, que también dijo que la retirada de las tropas rusas es la condición indispensable para que Ucrania renuncie a pedir el ingreso en la OTAN. Delegaciones rusas y ucranias retomarán las negociaciones cara a cara este lunes o mañana martes en Turquía. “Buscamos la paz sin demora”, dijo Zelenski. En un nuevo vídeo dirigido a la nación, el presidente repitió las condiciones, “la soberanía y la integridad territorial” de Ucrania, así como garantías de seguridad. Este lunes, el Reino Unido ha asegurado, en su último informe de inteligencia, que las tropas rusas no han logrado avances significativos, aunque reconoce que el Kremlin sí se ha hecho con la mayor parte del sur de la asediada Mariupol, donde prosiguen fuertes combates para tomar el puerto de la ciudad. El alcalde, Vadim Boichenko, ha pedido la evacuación inmediata de los ciudadanos que aún permanecen en la localidad ante la falta de suministros básicos. Se trata de entre 100.000 y 160.000 personas, según distintas fuentes ucranias, de un total de 450.000 que vivían en Mariupol antes del ataque ruso. La vice primera ministra ucrania, Irina Vereshchuk, ha anunciado por la mañana que hoy no habrá ningún corredor humanitario al no poderse garantizar la seguridad. Naciones Unidas cifra ya en más de 3,8 millones las personas huidas desde el inicio de la invasión.

Ucrania cifra en unos 17.000 los soldados rusos muertos en la guerra

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranias ha cifrado este lunes en unos 17.000 los soldados rusos muertos desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Entre el 24 de febrero y el 28 de marzo, las tropas rusas también perdieron 586 tanques, 1.694 vehículos blindados de combate, 302 sistemas de artillería, 95 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) y 54 sistemas de defensa antiaérea, según el listado publicado en Facebook y citado por la agencia ucraniana Ukrinform.

Las tropas rusas perdieron asimismo 123 aviones, 127 helicópteros, 1.150 vehículos, siete buques, 73 camiones cisterna de combustible, 66 vehículos aéreos no tripulados tácticos operativos, 21 equipos especiales y cuatro lanzamisiles. El comunicado agrega que los datos se están actualizando y que el cálculo se complica “por la alta intensidad de las hostilidades”. El pasado viernes, el Estado Mayor del Ejército ruso cifró en 1.351 los soldados rusos muertos y en 3.825 los heridos desde el inicio de la denominada por Moscú “operación militar especial”. (Efe)