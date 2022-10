¿Ya colaron? Hoy se celebra el Día Internacional del Café

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, con el objetivo de rendir homenaje al café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo.

También es una oportunidad para promover prácticas cafeteras más sostenibles y para visibilizar la difícil situación de los productores de café en el mundo.

Desde hace varios años, el Día Internacional del Café giró en torno a los graves problemas que están enfrentando los productores de café de todo el mundo.

El problema es bastante sencillo, en los últimos años el rendimiento de los cultivos de café incrementó, ocasionando un excedente de producción que ha disminuido el precio del producto en el mundo.

Aunque la taza de café que tomas por la mañana no ha bajado de precio, realmente hoy en día un productor gana una mínima parte por cada taza y esa ganancia no le permite invertir nuevamente en mano de obra, fertilizante, tierra, equipos, etc.