Hay quienes nacen con habilidades para unas cosas, pero otras no se le dan muy bien y a Cardi B es la limpieza; a través de Twitter, la cantante confesó que no es muy buena con tareas domésticas.

La cantante dijo que no tiene habilidad a la hora de limpiar la casa; pero aun admitiendo que no es una persona ‘doméstica’, que odia hacer las tareas del hogar, tiene un hábito que no pierde: limpiar su propia bañera.

Cardi hizo la confesión luego de que una seguidora señalara que en una de sus historias de Instagram contradecía la letra de su hit ‘WAP’.

La fan escribió en Twitter: “@iamcardib dijo que ‘no cocina ni limpia’. Pero lavaba la bañera en sus historias”.

Cardi no dejó al aficionado sin respuesta: “Cariño, no soy doméstica, pero no me meto en una bañera sin fregarla primero”, respondió.