Adquirir un celular de gama alta no es cosa fácil en cualquier contexto económico. Ahora, podrán imaginar cuanto se complica mientras el planeta atraviesa una pandemia. Sin embargo, como en todo aspecto de la vida, siempre hay una salida, siempre hay una alternativa. Por lo tanto, te la vamos a mencionar a continuación con cinco celulares gama alta, de diferentes marcas, con precios que son accesibles.

En cada uno de los elementos de selección hay variedad en precio. Pero recuerden, aunque algunos les parezcan muy costosos, hay otros que lo son más. En consecuencia, hay que tener presente que estás llevándote a casa un gama alta. De igual forma resaltamos que todos los equipos que aquí se detallan tienen algo en común: el procesador. Debido a que son la gama top de los smartphones, todos llevan un Snapdragon 865. Entonces echemos un vistazo a estos celulares.

Celulares gama alta económicos

Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition)

Vamos a empezar por el celular más costoso de este lista. No obstante, es importante destacarlo por sus características y porque además no es el más caro de los celulares gama alta. De hecho, ya tiene un celular por encima y cuesta muchísimo más que este. En concreto, el S20 FE viene con 6GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento, dependiendo del modelo. Además, esta memoria se puede expandir hasta 1 Terabyte a través de una micro SD. El precio promedio de este celular es de 700 dólares, aproximadamente.

POCO F2 Pro: un buen gama alta

Como buen Xiaomi su pantalla tiene una amplitud de 6.67 pulgadas que le permite desarrollar una resolución de 2400 x 1080 pixeles. Asimismo, en su escalada de memoria tiene dos variantes: 6GB RAM /128 GB interna y 8GB / 256GB. Este almacenamiento no puede ser modificado, debido a que no tiene ranura para una tarjeta. Su batería es de 4700 mAh y algo que pocos conocen del POCO F2 Pro es que tiene un sensor de huella dactilar en la parte de abajo de la pantalla. Este celular, aunque no lo creas, solo cuesta 412 dólares.

Xiaomi Mi 10T

Siguiendo en la onda de Xiaomi, porque por lo general tiene buenos precios y excelente calidad, está el Xiaomi Mi 10T. Este celular es ideal para los gamers gracias a su pantalla con 144 hercios de frecuencia en la actualización. Además, la misma mide 6.67 pulgadas y llega con 8 o 6 GB de RAM y 128 GB memoria interna. El sensor de huella dactilar de este celular está en el lateral derecho. Lo puedes obtener desde los 586 dólares.

IQOO 3 5G

Para finalizar vamos a detallar dos celulares que fueron diseñados para gamers. Eso no quiere decir que el resto de los usuarios no le encuentren funcionalidad. Todo lo contrario, son muy amigables para todos cualquier tipo de persona gracias a sus características. El primero es el IQOO 3 5G. La memoria RAM con la que llega este celular tiene tres variantes: puede ser de 6, 8 y hasta 12 GB. Mientras que el almacenamiento puede ser de 128 o 256 GB. Reseña el Youtuber Lionto Pro, que cuesta un poco más de 400 dólares.

Red Magic 5S

El último de la lista también es un gama alta dirigido hacia los fanáticos de los videojuegos. Cuenta con una amplia pantalla de 6.65 pulgadas y de 1080 x 2340 pixeles. Su RAM puede ser de 6, 8 o 12 GB y la memoria, al igual que el IQOO llega en las versiones 128 y 256 GB. Su costo asciende a los 550 dólares.

Son cinco opciones en las que irte por lo más económico no te va a representar un problema. De igual forma, antes de tomar una decisión chequea cada característica del celular a detalle minucioso.