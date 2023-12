WorldWide Medical Assurance recibe afirmación de la calificación A- (Excelente) por AM Best

La calificadora de riesgos AM Best afirmó la calificación de fortaleza financiera de (FFA) A- (Excelente) de WorldWide Medical Assurance, así como su calificación crediticia de emisor de largo plazo (ICR) a- (Excelente) con perspectiva estable.

Santo Domingo, 11 de diciembre de 2023. WorldWide Medical Assurance (WWMA), empresa líder en seguros de Salud Internacional en Panamá, diversificada en República Dominicana como WorldWide Seguros, ha recibido de AM Best la confirmación de su calificación de fortaleza financiera A- (Excelente), lo cual refleja la solidez de su balance, resaltando su sólido desempeño operativo, un perfil de negocio neutral y una gestión integral de riesgos apropiada.

La prestigiosa calificadora también destaca importantes fortalezas como la estrategia de inversión conservadora de la compañía y un ambiente altamente competitivo en los segmentos de vida y salud, factores que ratifican el compromiso continuo de WWMA en mantener la excelencia financiera y operativa, proyectando una gradual expansión en otros mercados de América Latina.

En tanto que, la capitalización ajustada por riesgos evaluada en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés) también respalda las afirmaciones de calificación obtenidas y la expectativa de AM Best de que la rentabilidad continuará impulsando el crecimiento de la base de capital de la compañía.

La cooperación entre WWMA y su filial en República Dominicana, WorldWide Seguros, junto con ajustes periódicos en su estructura de reaseguro, ha contribuido a optimizar la suscripción de la compañía. Estas medidas, combinadas con un producto financiero estable, han resultado en métricas de rentabilidad sostenida.

Esta calificación respalda la posición sólida y confiable de WorldWide Medical Assurance, así como su capacidad de ofrecer servicios de calidad y gestionar eficientemente los riesgos.

Sobre AM Best

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México.

Las calificaciones crediticias de A.M. Best América Latina, S.A. de C.V. son opiniones independientes y objetivas y no declaraciones de hechos. AM Best no es un asesor de inversiones, no ofrece asesoramiento de inversión de ningún tipo. Ni la empresa o sus analistas de calificaciones ofrecen ninguna forma de estructuración o asesoramiento financiero.

Acerca de WorldWide Group

WorldWide Group es uno de los grupos aseguradores especializados en seguros de salud internacional y seguro de vida más robusto y con mayor respaldo de América Latina. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado, presente en la República Dominicana, Panamá, Bolivia, Guatemala y Paraguay, dando pasos sólidos hacia una expansión regional potente.

WorldWide Group ofrece una protección estable, segura y especializada para sus clientes, garantizada por el expertise de su equipo profesional, su crecimiento sostenido y la participación accionarial de la DEG, filial de KfW Group, banco alemán considerado el más seguro del mundo.

Con planes flexibles y adaptables a las necesidades y la visión de vida de sus asegurados, WorldWide se ha convertido en el grupo asegurador líder en seguro médico internacional en Panamá y República Dominicana, así como un gran referente en seguro de vida en toda la región.

Para conocer más detalles sobre los servicios que ofrece WorldWide solo debe ingresar a www.wwmedicalassurance.com o contactar a su corredor de seguros.

Contacto de prensa: Ana Lapaix (809) 616-1975) [email protected]