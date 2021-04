Los usuarios frecuentes de la herramienta de WhatsApp Web siempre tienen sus dudas sobre la privacidad del sitio web al momento de abandonar el espacio de uso.

Es decir, cuando una persona en su trabajo utiliza la plataforma y se tiene que retirar, siempre queda esa duda si su sesión queda protegida en el ordenador.

A pesar de que existen ciertos mecanismos de seguridad por parte WhatsApp. También es importante conocer las alternativas con las que cuenta la versión Web de la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp.

Ocultar chats de WhatsApp Web

Si eres de los usuarios que está dispuesto asumir los riesgos de WhatsApp Plus, entonces debes conocer que también existe una extensión Web que cuenta con muchas funciones adicionales al tradicional uso de la plataforma propiedad a Facebook.

Una de esas funciones es la de ocultar chats donde debe realizar el siguiente paso a paso:

Lo primero que debes hacer es ingresar a WhatsApp Web desde tu navegador.

desde tu navegador. Cuando lo hagas, descargas WA Web Plus for WhatsApp.

Allí se abrirán una serie de opciones que te permitirán modificar WhatsApp Web.

Elige la herramienta para ocultar tus conversaciones o hide chats o Blur contacts names.

o En ese instante, cada vez que ingreses a WhatsApp Web, verás todas tus conversaciones difuminadas o pixeladas.

verás todas tus conversaciones difuminadas o pixeladas. De esa forma, en caso dejes abierta tu aplicación en la PC, nadie podrás visualizar tus chats a menos que tú lo dispongas.

Nota: es importante resaltar que si utilizas WhatsApp Plus, tienes que asumir los riesgos que esto conlleva.

¿Qué dice WhatsApp sobre WhatsApp Plus?

La plataforma propiedad de Facebook es muy clara al señalar WhatsApp Plus como una versión no oficial de la aplicación.

En su sitio web señala lo siguiente:

Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad.

Sin embargo, existen muchos usuarios que han utilizado con frecuencia WhatsApp Plus y no han sido victima de alguna suspensión del servicio.