WhatsApp permitirá guardar mensajes temporales

WhatsApp ahora permitirá guardar los mensajes temporales compartidos en un grupo o chat individual, siempre y cuando el remitente así lo autorice, informó el servicio este viernes en una nota publicada en su blog.

«Creemos que, cuando envías un mensaje, tú debes elegir si otros en el chat pueden conservarlo para más tarde», señala la plataforma.

De este modo, en el momento en que una persona quiera guardar un mensaje para tener acceso a este más adelante, quien lo haya enviado recibirá una notificación sobre si desea o no permitir esa acción. En caso de dar su visto bueno, el texto quedará almacenado en la carpeta ‘Mensajes conservados’ disponible en la información de cada chat.

Some things are worth keeping 🤲 Now you can keep messages from disappearing in your chats.



With Keep, you get final say and remain in control of your messages. pic.twitter.com/klBg1tFG5r