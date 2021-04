WhatsApp se actualizó para dispositivos iOS, con un par de mejoras a destacar. Los usuarios de iPhone pueden disfrutar de esta versión reciente, la 2.21.71.

De acuerdo con Phone Arena, entre las mejoras más destacadas está la de las Vistas previas: tanto las imágenes como los videos en reducido cuentan con una calidad mayor y con un tamaño más grande.

Otro de los cambios producto de la actualización de WhatsApp en iOS es la presentación de los Mensajes Temporales en los grupos. Los usuarios de iPhone en un chat grupal ahora pueden cambiar la configuración, que era predeterminada.

No obstante, los administradores aún pueden tener el control, cambiando la configuración en la función Editar información de grupo.

Los Mensajes Temporales desaparecen tras una cantidad específica de tiempo en el chat, pero permanecen en los dispositivos donde se hayan guardado.

No se registran, hasta los momentos, estas modificaciones para los usuarios de dispositivos Android.

Puedes descargar WhatsApp para Apple en el siguiente link.

El 2021, año de los cambios en la política de privacidad de WhatsApp

WhatsApp viene de unos meses complicados, luego del anuncio en los cambios de su política de privacidad. Con estas modificaciones, la red de mensajería puede compartir información con Facebook: ambas son compañías de Mark Zuckerberg.

Los cambios no cayeron bien en millones de usuarios, que decidieron mudarse a otras redes como Telegram y Signal.

La empresa de Zuckerberg retrasó la aplicación de su nueva política del 8 de febrero hacia el 15 de mayo de 2021, fecha límite en la que las personas pueden aceptarla. De no hacerlo, la cuenta no se borrará -como era la primera opción-, pero estará restringida respecto a otras novedades.

“Si no aceptaste los cambios para ese entonces -el 15 de mayo-, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones hasta que las aceptes”, advierte la red de mensajería en su Centro de Ayuda.

“Durante un breve período podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, recalca.

¿Puede el usuario eliminar su cuenta?

Si la persona decide descargar el informe de la cuenta o, incluso, eliminarla, puede hacerlo a través de este vínculo, informa la red de mensajería.

“Si deseas eliminar tu cuenta en Android, iPhone o KaiOS, realmente nos gustaría que lo reconsideraras”, señala la empresa. “Esta acción es algo que no podemos revertir, ya que borra tu historial de mensajes, te elimina de todos tus grupos de WhatsApp y también elimina tus copias de seguridad”.