Wellington Arnaud suma cinco exdiputados a su proyecto presidencial rumbo a 2028

Los dirigentes proceden de Santiago, Valverde, Bahoruco y la circunscripción 1 del exterior, y se integran a la estructura política que busca la nominación presidencial del PRM

Santo Domingo.– Cinco exdiputados se incorporaron al proyecto presidencial de Wellington Arnaud de cara a las elecciones de 2028, una adhesión con la que su estructura política amplía su presencia en distintas demarcaciones y suma dirigentes con experiencia legislativa y territorial.

Los nuevos integrantes son Bernardo Colón y Francisco Antonio Santos Sosa (Nave), de Santiago; José Ernesto Morel Santana, de la circunscripción 1 del exterior; Manuel Andrés Bernard (Templar), de Valverde; y Eduard Jorge Gómez (Carburito), de Bahoruco. Todos han ocupado curules en la Cámara de Diputados y cuentan con trayectoria política en sus respectivas demarcaciones.

Bernardo Colón inició su trayectoria legislativa en 2002, militó durante años en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y en 2022 pasó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) junto a su equipo político. También participó en la campaña municipal de Ulises Rodríguez en Santiago.

José Ernesto Morel Santana representó a los dominicanos en el exterior por la circunscripción 1 y fue electo diputado en 2012 y 2016. Por su parte, Francisco Antonio Santos Sosa, conocido como Nave, ejerció como legislador por Santiago y mantuvo vínculos con el deporte, particularmente con el sóftbol.

Manuel Andrés Bernard, Templar, representó a Valverde entre 2016 y 2020 y también ha desarrollado labores como comunicador. Entre las iniciativas vinculadas a su provincia figura una resolución para ampliar hasta Mao la cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Eduard Jorge Gómez, conocido como Carburito, fue diputado por Bahoruco y promovió iniciativas relacionadas con el desarrollo de esa provincia, entre ellas propuestas vinculadas con la construcción de la presa de Monte Grande. El equipo de Arnaud indicó que las nuevas incorporaciones forman parte de su estrategia de crecimiento territorial y organización interna.

La estructura que respalda a Wellington Arnaud realiza encuentros formativos y actividades de crecimiento en distintas zonas del país, con el objetivo declarado de alcanzar la nominación presidencial del PRM para los comicios de 2028. Las adhesiones de dirigentes forman parte de un escenario interno en el que varios aspirantes del partido vienen haciendo públicos sus apoyos de cara al proceso de definición de la candidatura.

Con información de Argelys Quiñones