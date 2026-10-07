Waldo Aguasvivas brilla con -7 en la tercera parada del Tour Nacional Juvenil de golf

El torneo celebrado en Punta Blanca Golf Club reunió a los principales talentos juveniles del país, con victorias en las categorías U18, U15, U13, U10 y U8

Bartolo García

Punta Cana.– El Tour Nacional Juvenil de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) celebró su tercera parada de la temporada en Punta Blanca Golf Club, donde jugadores de distintas edades protagonizaron una jornada marcada por un alto nivel competitivo.

La actuación más sobresaliente correspondió a Waldo Aguasvivas, ganador de la categoría U18 Masculino con un acumulado de 7 bajo par (-7). El golfista firmó rondas de 69 y 68, las dos mejores del torneo, para quedarse con el primer lugar por delante de José Ml. Herrera (+4) y Guillermo Fernández (+11).

En la categoría U18 Femenino, María Fernanda Fernández se impuso con +13, mientras Sara Sabillón terminó segunda con +33. En U15 Masculino, Alejandro Balbuena obtuvo la victoria con rondas de 73 y 74, seguido por Bienvenido Guerrero (+9) y Sebastián Vilardo (+12).

En U15 Femenino, Gabriela Zapete finalizó en la primera posición con +25, seguida por Miranda Medero (+48). Mientras tanto, en U13 Masculino, Luis Ml. Peralta encabezó la clasificación con +5, por delante de Diego Columna (+12) y Vicenzo Mallol (+14).

En la categoría U13 Femenino, Eva Rozenko conquistó el primer lugar con +26. Entre los Pipiolos, Gustavo Rojas dominó la categoría U10 Masculino con +3, seguido por Daniel Navas (+11) y Matías Ceara (+24).

En U8 Masculino, Alex Montilla se llevó la primera posición con +4, mientras Aron Padilla finalizó segundo con +11. La tercera parada volvió a reflejar el crecimiento y la competitividad del golf juvenil dominicano, ofreciendo a los participantes un espacio para continuar desarrollando su juego y acumulando experiencia.

El calendario continuará los días 28 y 29 de noviembre en Playa Dorada Golf Club, sede de la cuarta parada del Tour Nacional Juvenil. De manera paralela, los jugadores de la categoría Pipiolos tendrán su jornada en el Santo Domingo Country Club. El circuito cuenta con el apoyo de Banreservas, Hoyo 20, Arajet, Santo Domingo Country Club y Casa de Campo.