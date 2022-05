Miami FL, 26 de mayo de 2022.- (@MinayaPR) El joven artista mexicano Alak lanza su primera producción musical “Vol 01” disponible desde hoy en todas las plataformas digitales bajo la distribución de JN Music Group a través de su sello urbano JN Music.

Se trata de un álbum versátil que combina varios sonidos, modos y ambientaciones, y se mueve por diversos estilos de la música urbana como el R&B y trap, pero que tiene como centro el hip hop.

“Vol 01”, está compuesto por 10 canciones en donde Alak de su puño y letra se desahogó con sus pensamientos y sentimientos, dándole su toque personal.

Algunas de las canciones que componen el álbum son: “Cicatrices”, “Tóxicos”, “Que No Quede en Mí”, entre otras.

La producción de “Vol 01” estuvo a cargo del multiganador de premios José Miguel Velásquez, con quien Alak conectó de inmediato, y del que logró absorber cada consejo impregnándolo en las canciones que conforman su disco.

“Estoy trabajando con gente sumamente creativa. Desde que conocí a José Miguel Velásquez comenzó a inculcarme el oído musical y tener bien el timing, que es algo que pensé que tenía claro y después entendí que no. Me ha gustado que esta carrera me ha permitido conocer personas diferentes, muy clavadas en lo suyo, muy profesionales cada uno en su área”, asegura Alak.

Hasta el momento se han estrenado tres sencillos de “Vol 01”: “Bandida”, “Mala Vida”, y el más reciente “Millonarios”, cada uno acompañado de un video de calidad.

El material audiovisual fue producido por Studios Nómada Films y Rabbit House y cuenta con la producción ejecutiva de Mónica Moreno y Humberto Carrera.

Además, el cantante no es un artista improvisado, siempre se ha tomado muy en serio el inicio de su carrera musical, por eso se encuentra tomando todo tipo de clases para poder forjar bases firmes desde su inicio.

“En 2020 comenzamos a producir el disco, fue un año de mucho trabajo, tomé clases de canto, vocalización, aprender a escribir mejor, porque quería darle un cambio a los flows y movimiento. En todas mis canciones se va a apreciar la base del hip hop, pero con diferentes vertientes, en algunas me voy más hacía lo urbano, otras un poco más de corridos tumbados, incluso hay ondas pop”. manifestó Alak.

Actualmente, Alak ya se encuentra realizando sus primeras presentaciones. El 18 de junio abrirá el concierto de Moenia y Aleks Syntek en Coahuila.