Vladimir Guerrero jugó 16 años en Grandes Ligas y su madre doña Altagracia Alvino estuvo a su lado todo el tiempo, atendiéndolo a él y a sus compañeros de equipo, ahora el hijo del inmortal de Cooperstown Vlady Jr. se hace acompañar de su abuela, que le sigue proporcionando la comida, tradición que seguirá por muchos años.

“Nuestra familia sigue el legado, mi madre (doña Altagracia Alvino) ahora vive prácticamente con mi hijo “El Negro” (Vlady Jr.), le ayuda con el almuerzo para él y sus compañeros en Toronto”, externó el ganador del MVP del 2004, en un mensaje a la prensa, enviado a través de su manejador Virgilio Rojo.

“Seguiremos la tradición familiar, fuimos a Denver, Colorado al Juego de Estrellas nuestra madre, hermanos, tíos, primos, todos fuimos a apoyar a “El Negro”, eso es parte de nuestra tradición, estar en familia, apoyándonos uno a otro”, señaló.

Vladimir Guerrero en el Juego de Estrellas. Detrás una foto de su hijo

Indicó que todo lo que hizo mientras era jugador se lo ha transmitido a su hijo Vladi Jr. “Que siga disciplinado, que muestre valores y que siga transitando por el camino limpio”, destacó el miembro del Salón de la Fama.

“De verdad me siento un padre orgulloso por ver a mi hijo demostrando destrezas en el juego, es algo que me llena de satisfacción, por lo que hoy les envió un mensaje a los jóvenes a no desmayar, a seguir por el camino correcto, el camino de la educación, el deporte, a ser disciplinados”, sostuvo Guerrero padre.

“Sigan por el camino correcto, digno, a seguir en familia, a escuchar a sus padres, así como lo ha hecho “El Negro”, que no me ha defraudado, espero que siga así por el camino limpio y correcto”, concluye el mensaje de Vladimir Guerrero. “Mi hijo seguirá el legado de los Guerrero”.