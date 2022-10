Vitíligo, un problema de la piel que va mucho más allá de la estética

Women with vitiligo vector isolated. Skin pigmentation, dermatology disease. Idea of tolerance and different beauty.

El vitíligo es una patología de la piel que produce manchas blancas como consecuencia de la destrucción de los melanocitos, que son las células encargadas de la producción de melanina y, por lo tanto, responsables del color de la piel, el pelo y las mucosas. “No se trata de un problema cosmético o estético”, advierte la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) en su guía para pacientes, “sino de una enfermedad en el pleno sentido de la palabra, que puede ser marcador de otras patologías y que tiene una importante repercusión en la calidad de vida de los pacientes y su entorno familiar”.

Esta enfermedad ha sido tradicionalmente banalizada porque no es grave y las manchas que la caracterizan no duelen, ni escuecen, ni pican. Pero en los últimos tiempos ha aumentado la concienciación tanto en ámbito sanitario como en la sociedad en general.

Las manchas del vitíligo tienen una extensión muy variable y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Son especialmente llamativas en las personas con pieles oscuras, en las que su color blanco resalta mucho más. De hecho, la blancura absoluta es clave para diferenciar esta enfermedad de otras patologías cutáneas, como las generadas por ciertos hongos, en las que las manchas no llegan a ser totalmente blancas.

Un motivo fundamental para vigilar esta patología es que, al estar producida por la pérdida de melanocitos, que protegen la piel de la radiación solar, las personas con vitíligo son mucho más sensibles a las quemaduras producidas por el sol y, si no adoptan precauciones (limitar la exposición al sol, usar cremas solares…), a largo plazo tienen más riesgo de cáncer de piel.

Una patología muy frecuente debida a múltiples factores

El vitíligo no es en absoluto una enfermedad rara. Se estima que afecta a aproximadamente el 2% de la población y, de hecho, es la patología despigmentante más frecuente. “Se considera de origen multifactorial”, explica Mayte Truchuelo, dermatóloga perteneciente a la AEDV. Para empezar, “se sabe que hay un importante componente genético; hay familias en las que el vitíligo afecta hasta a un 30% de sus miembros”.

Al ser una patología autoinmune, los linfocitos, que son células del sistema de defensa del organismo, “se equivocan y empiezan a atacar a los melanocitos”. Además, al igual que sucede en otras enfermedades autoinmunes, se suele asociar con más frecuencia a otras dolencias de este tipo; en especial, a las alteraciones de tiroides (tanto hipo como hipertiroidismo). Por eso, expone la dermatóloga, “En los pacientes con vitíligo siempre pedimos el estudio de anticuerpos antitiroideos”.

Asimismo, se conoce la implicación en el vitíligo de un exceso del denominado estrés oxidativo, que se traduce en una mayor presencia de radicales libres asociados a la oxidación, que actúa como un tóxico para los melanocitos y promueve su muerte.

¿El vitíligo se puede prevenir?

En principio, el vitíligo no se asocia a ningún factor relacionado con el estilo de vida y, por este motivo, no hay forma de prevenirlo. Como mucho, según apunta la especialista, se puede hablar de desencadenantes. “Una persona puede tener predisposición genética y no manifestar nunca el vitíligo”. Al igual que ocurre en buena parte de las enfermedades autoinmunes (por ejemplo, en la psoriasis), el hecho de que aparezca o no puede depender de factores como el estrés, disgustos emocionales, falta de sueño… que actúan como desencadenantes. “La predisposición no la podemos modificar, pero si ese individuo lleva una vida tranquila, sin estrés, se podría evitar que se desencadene la enfermedad”, señala Truchuelo, aunque reconoce que resulta “muy difícil evitar el estrés al 100%”.

El vitíligo no tiene cura, pero puede mejorar

Decir que una patología no tiene cura no es lo mismo que afirmar que no existe ningún tratamiento eficaz. Es lo que ocurre en el vitíligo, para el que no existe ningún tratamiento que lo elimine de forma definitiva, pero sí diferentes opciones que contribuyen a mitigar su extensión y expansión.

En este punto es fundamental tener en cuenta que esta dolencia evoluciona de distintas formas. Los afectados se pueden dividir en tres grupos:

Un tercio de los pacientes van a conseguir que su piel se repigmente y desaparezca el vitíligo.



Otro tercio experimentan brotes recurrentes de despigmentación y repigmentación a lo largo de toda su vida, pero permanecen más o menos estables.



El tercio restante lo componen aquellos pacientes que van a ir progresando, sumando más manchas y, en algunos casos, llegarán a tener un vitíligo generalizado que afecta incluso al pelo.

Tratamientos para el vitíligo

La clave para lograr la máxima eficacia terapéutica es personalizar los tratamientos. Así, “en pacientes con pieles muy claras y que no tienen afectación psicológica, lo que nos dicen las guías es que simplemente recomendemos protección solar y, en caso necesario, maquillaje corrector”, apunta Truchuelo

Pero si el paciente sufre un mayor impacto psicológico o tiene fototipo cutáneo más oscuro, en el que las manchas blancas son mucho más visibles, junto a la protección solar y el maquillaje, el dermatólogo puede prescribir algún tratamiento médico. La primera línea terapéutica está constituida por los corticoides tópicos (en crema), que se pueden combinar con inmunomoduladores como el tacrolimus, que disminuye la actividad del sistema inmunitario. El objetivo es reducir la respuesta inflamatoria responsable de la destrucción de los melanocitos.

Otra opción es la fototerapia, que es un tratamiento supervisado por el dermatólogo que consiste en exponer al paciente a radiación ultravioleta. A diferencia de la radiación UVA de las cabinas de bronceado, en este caso se trata de ultravioleta B de banda estrecha, que no resulta tan dañina a largo plazo. “Son tratamientos que se pueden combinar y normalmente se administra el corticoide y el tacrolimus con la fototerapia”, especifica la especialista. También se pueden emplear láseres excímeros en vez de fototerapia para estimular con luz los melanocitos, con el fin de que produzcan melanina y repigmenten la piel.

Como tratamiento de segunda línea para vitíligos más rebeldes se pueden utilizar antioxidantes, así como derivados de la vitamina D, que es un inmunomodulador.

Para los vitíligos muy progresivos y generalizados existe la posibilidad de usar corticoides por vía oral, que se reservan para casos muy concretos porque tienen más efectos secundarios. Y para pacientes con manchas muy estables, que se sabe que es muy difícil que mejoren, se puede plantear el trasplante de melanocitos, aunque de momento hay muy pocos centros sanitarios que lo ofrezcan.

En vitíligos de gran extensión, en los que prácticamente solo existe una mancha blanca que abarca el 70-80% del cuerpo, a veces se opta por la despigmentación total, que consiste en volver completamente blancas las zonas que aún conservan la pigmentación con el objetivo de unificar el aspecto de la piel. “Lo que sucede es que este tratamiento es totalmente irreversible, es decir, el paciente tiene que tener claro que si lo aplicamos ya no va a volver a repigmentar nunca, y por eso se reserva para casos muy concretos”, advierte la experta de la AEDV.

Finalmente, como tratamientos más novedosos -que todavía no se están usando en el día a día-, Truchuelo menciona el fármaco afamelanotide, que es un análogo sintético de una hormona que estimula los melanocitos, y los inhibidores de las Jak quinasas, que se pueden administrar por vía oral o cutánea, pero que de momento solo han proporcionado una mejoría muy discreta.

En general, los resultados de las terapias para el vitíligo son modestos y su eficacia depende en gran medida de la zona del cuerpo en la que se localicen las manchas blancas. Así, cuando se trata de la cara es bastante probable que haya una respuesta satisfactoria, mientras que otras partes (pies, manos, axilas, ingles, genitales) es mucho más complicado que se repigmenten.