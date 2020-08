SANTO DOMINGO.-El cuerpo no produce vitamina C, así que tenemos que consumirla a través de los alimentos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado en qué beneficia este nutriente tan esencial al órgano más grande del cuerpo que es la piel?

La dermatóloga Flor Bisonó, del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” (IDCP), explica que la vitamina C contribuye a formar el colágeno, una proteína que da sustento a la piel.

Sin embargo, la automedicación representa un riesgo hasta para el cuidado de la piel y, en el caso de este nutriente, la especialista puntualiza que, aunque no es peligrosa, el uso de manera no adecuada puede manchar la piel.

Por esta razón insiste en que se debe tener una evaluación previa porque podría dar como resultado todo lo opuesto a lo que se anda buscando al usarla, que es tener una piel sana.

Prevenir envejecimiento

Bisonó resalta que la vitamina C sirve para prevenir el envejecimiento prematuro y protege las estructuras celulares del estrés oxidativo. A modo de ejemplo cita: que se hacen peelings con aditivos de vitamina C, hidratación con vitamina C, mascarilla con este nutriente y aplicación de ampollas para diferentes utilidades.

Al preguntarle sobre los beneficios, la dermatóloga destaca que son múltiples, “activa la síntesis de colágeno, es un reparador epidérmico, mejora la textura de la piel y ayuda a reducir las manchas”. Recomienda utilizarlo a partir de los 25 años, ya que es un estimulante del colágeno. Y lo pueden usar tanto hombres como mujeres.

La especialista forma parte de los dermatólogos del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel y actualmente pertenece al departamento de Cosmiatría de esa institución, donde se realizan diversos procedimientos en los cuales interviene el uso de la vitamina C.

¿Qué es?

— Antioxidante

La vitamina C tópica es un antioxidante muy eficaz para combatir los radicales libres, que atacan el colágeno y la elastina, generando una pérdida de elasticidad y firmeza, lo que conlleva a la aparición de arrugas y líneas de expresión, es decir, al envejecimiento de la piel”.

Un paquete balanceado para la salud

Las áreas donde principalmente se puede utilizar son la cara, cuello y escote, aunque también puede utilizarse en cualquier parte del cuerpo, ya que promueve la síntesis de colágeno. El mejor horario para aplicarla es en la noche, ya que tiene un efecto reparador.