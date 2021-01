Un incidente se produjo entre un ciclista y miembros de la Policía Nacional por aparentemente conducir en un espacio prohibido y no detenerse en el momento que le fue solicitado.

El hombre, solo identificado como Francis, fue esposado por los agentes de la uniformada en el portón que da acceso a su residencia.

«Pero suélteme, no voy a salir de mi casa. Quíteme las esposas, primero estaba circulando en la vía pública, no dentro del parque, segundo, estoy dentro de mi casa y me están agrediendo y usted lo sabe», afirmó al coronel de la patrulla.

El hombre estuvo detenido por varias horas en el destacamento del parque Mirador Sur por supuestamente transitar en el lugar cuando este permanecía cerrado por las nuevas medidas restrictivas del Gobierno ante el aumento de los casos de coronavirus.