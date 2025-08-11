Violencia armada deja muertos y heridos en distintos puntos de Nueva York

Por Ramón Mercedes

Nueva York. – La violencia armada volvió a golpear con fuerza este fin de semana en la ciudad de Nueva York, dejando dos personas muertas y cinco heridas en distintos tiroteos ocurridos en Brooklyn, El Bronx y Times Square.

De acuerdo con el reporte policial, el primer incidente se registró en Brownsville, Brooklyn, donde los agentes hallaron a un hombre de 42 años con un disparo en el abdomen. La víctima fue trasladada a un hospital, pero falleció horas después debido a la gravedad de la herida.

En el mismo hecho, otro hombre, de 41 años, recibió múltiples disparos en las piernas y permanece ingresado en condición estable. El atacante logró escapar y las autoridades continúan su búsqueda.

En El Bronx, un trío de desconocidos que se desplazaba en bicicletas abrió fuego contra un hombre en la avenida St. Ann’s con la calle 161 E., hiriéndolo de gravedad. Fue trasladado a un centro médico cercano.

Minutos después, también en El Bronx, otro hombre fue asesinado a tiros frente a la tienda Exotic World Smoke Shop, ubicada en el 1629 de la avenida Westchester, en el sector Soundview. El agresor huyó sin dejar rastro.

La violencia no se limitó a esos barrios. En plena plaza turística de Times Square, uno de los lugares más visitados del mundo, un tiroteo dejó tres heridos tras una discusión entre dos jóvenes.

El incidente, ocurrido en la calle 44 con la Séptima Avenida, generó pánico entre las cientos de personas que transitaban el área, provocando gritos y un corre-corre masivo.

La policía informó que el enfrentamiento comenzó entre un joven de 19 años y el presunto tirador de 17, quien fue arrestado por agentes encubiertos que se encontraban cerca del lugar.

Times Square, con un flujo diario de unas 330 mil personas y hasta 460 mil peatones en días de alta afluencia, es frecuentada por turistas de todo el mundo y por cientos de dominicanos que viven o trabajan en la zona.

Este icónico punto de Nueva York es más concurrido que espacios emblemáticos como la Plaza Roja en Moscú, Piccadilly Circus en Londres, la Plaza de Tian’anmen en Pekín, Yonge-Dundas Square en Toronto y Shibuya en Tokio.

Su popularidad, sin embargo, no la ha librado de hechos de violencia, que en los últimos años han encendido las alarmas de las autoridades locales.

Las cifras nacionales también preocupan: hasta la fecha, en Estados Unidos se contabilizan 9,074 fallecidos por armas de fuego y 16,626 heridos, muchos en estado crítico.

Las autoridades neoyorquinas han reforzado la vigilancia en las zonas afectadas y mantienen operativos para dar con los responsables de estos ataques que siguen sembrando temor entre los ciudadanos.

#ViolenciaEnNYC #Tiroteos #TimesSquare #Brooklyn #ElBronx #eljacaguero