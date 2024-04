VIDEO | Un toro lanza a un hombre en ciclomotor bajo un camión

Un hombre en ciclomotor escapó por poco de la muerte en la ciudad india de Bangalore la semana pasada cuando un toro, que era guiado por una mujer con una cuerda, lo embistió, lanzándolo bajo un camión en movimiento. Afortunadamente, el conductor logró detener el vehículo en el último momento y evitó la tragedia.

Bull Pounces On Scooter In Bengaluru, Rider Narrowly Escapes Death



What luck! The biker just saved his head from being crushed under the Van! pic.twitter.com/SkqSiHz6xW