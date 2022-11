VIDEO: Roba una tienda de lujo y termina inconsciente tras un aparatoso intento de huida

Un joven de 17 años entró a robar a una tienda de Louis Vuitton en Bellevue (Washington, EE.UU.) y terminó inconsciente tras un aparatoso intento de huida, según se aprecia en un video difundido este martes en las redes sociales.



En la grabación, realizada por una cámara de seguridad del local, se observa como el ladrón —con varios bolsos en las manos— corre en busca de una salida y se lanza contra una ventana de cristal, tras lo cual queda tendido en el suelo. En ese momento un guardia lo inmoviliza.

Brazen teenage thief, 17, knocks himself out by running into glass door as he tries to flee Louis Vuitton store with $18,000 worth of handbags in the affluent #Seattle suburb of Bellevue,#Washington. pic.twitter.com/LB11pBCKQp