VIDEO | Reacción de gatos al terremoto de Taiwán

En Taiwán, también los gatos sintieron el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió la isla la mañana de este miércoles. En el video se puede ver cómo reaccionaron a las sacudidas unos felinos en un apartamento. Cuando empieza a temblar el edificio, los animales se ponen a correr por el piso en busca de un lugar seguro. Uno de ellos se sube a una cama, otro se esconde primero debajo de una mesa y luego salta sobre un armario, y un tercero corre hacia otra habitación.

A CCTV camera captured the behavior of cats during the earthquake in #Taiwan. The cats are clearly disoriented.

April 3.2024 pic.twitter.com/ZRSE10wjSG