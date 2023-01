Video: ¿Quien es la rubiota que coqueteo con Lebron James?

What’s your Reaction?

Aunque la temporada 2022-2023 de la NBA arrancó de manera catastrófica para Los Angeles Lakers, el equipo ha sabido sobrellevar la situación e hilvanar varios triunfos en los últimos encuentros que le han permitido volver a meterse en la pelea por la clasificación. Con 6 victorias en los últimos 10 encuentros el cuadro comandado por LeBron James ha levantado cabeza de a poco y parece dar señales de vida en el presente ciclo.

Esto se vio reflejado una vez más en la jornada de ayer, misma en la que la escuadra púrpura y oro venció por pizarra de 122-121 a los poderosos Memphis Grizzlies, club que marcha segundo en la tabla de la Conferencia Oeste del mejor baloncesto del planeta. Sin embargo, todo esto ha quedado reducido en la memoria de los fanáticos del conjunto californiano en los últimos días debido a algo que ocurrió el pasado lunes en el choque contra los Houston Rockets.

En ese cotejo The King comandó la ofensiva local con 48 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes, algo que no pasó desapercibido para nadie y muchísimo menos para una de las ocupantes de la primera fila del Crypto.com Arena, quien se atrevió a coquetear con el portador del dorsal 6. El momento quedó grabado gracias a las cámaras de televisión, las cuales recogieron el momento justo en el que una despampanante rubia y James cruzaron miradas.

Don’t fall for the trap LeBron. You a married man… #nba pic.twitter.com/jZyuf8klYy