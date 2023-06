VIDEO: Pasajeros protagonizan una salvaje riña en un aeropuerto de EE.UU.

Una disputa verbal entre dos personas que desembarcaban en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (EE.UU.) desató una violenta trifulca en la zona de reclamo de equipaje, luego de que dos personas golpearan a una joven de 24 años. Más de una decena de viajeros se lanzaron a puñetazos unos a otros, se jalaron del pelo y algunos terminaron golpeados en el suelo. Un hombre y una mujer de 18 y 20 años, respectivamente, fueron arrestados por cargos de agresión.

Sent in video of a brawl this morning at O'Hare International Airport.#Chicago pic.twitter.com/AiiLrobUk8