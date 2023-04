Video: Muere una acróbata al caer durante plena actuación aérea

Una acróbata china murió al caer durante una actuación aérea con sedas, desatando el horror y la indignación en las redes sociales por la falta de medidas de seguridad.

La mujer, apellidada Sun, cayó al escenario mientras realizaba una rutina aérea el sábado con su marido en un pueblo cercano a la ciudad de Suzhou, en la provincia central de Anhui. Fue trasladada al hospital, pero murió a consecuencia de las heridas, según informó este lunes el gobierno del distrito de Tongqiao en un comunicado.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1