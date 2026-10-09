Video capta dramático arresto de dominicano herido de bala por agente de ICE en Nueva York

Oscar Belgal, de 28 años, resultó herido en el cuello durante una operación migratoria en la que su hijo de 5 años se encontraba dentro del vehículo; el caso provocó protestas y reclamos de transparencia

Bartolo García

Nueva York.– Un video difundido tras un operativo de inmigración muestra el momento posterior al tiroteo en el que Oscar Belgal, dominicano de 28 años, fue herido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se encontraba dentro de un vehículo en Nueva York. En las imágenes se observa a Belgal esposado en el suelo mientras agentes permanecen en la escena.

El incidente ocurrió durante una operación dirigida contra Belgal, quien estaba acompañado por un niño de 5 años que permanecía en el asiento trasero y resultó ileso. De acuerdo con las autoridades, el dominicano sufrió una herida no mortal en el cuello y posteriormente fue trasladado a un hospital antes de quedar bajo custodia federal.

ICE sostuvo que sus agentes utilizaron vehículos para bloquearle el paso y que Belgal se negó a salir del automóvil. Según Marcos Charles, director ejecutivo asociado de la agencia, el conductor chocó dos vehículos gubernamentales y luego aceleró hacia otros agentes, por lo que estos dispararon al considerar que sus vidas y las de otras personas estaban en peligro.

Las imágenes difundidas por la Policía de Nueva York muestran el ambiente de tensión tras los disparos y a varias personas gritando que los agentes habían baleado al hombre. La grabación disponible muestra las consecuencias inmediatas del incidente, pero no esclarece por completo lo ocurrido antes de que se efectuaran los disparos.

El caso provocó protestas en Nueva York y fuertes cuestionamientos de autoridades locales. La gobernadora Kathy Hochul pidió que se divulguen las imágenes de las cámaras corporales de los agentes de ICE, mientras funcionarios de la ciudad también reclamaron mayor transparencia sobre las circunstancias del operativo.

Belgal permanece bajo custodia migratoria después de recibir atención médica. Autoridades federales indicaron que ICE pretende iniciar el proceso para expulsarlo de Estados Unidos, mientras continúa la investigación sobre el uso de la fuerza durante la intervención.

El tiroteo ha reavivado el debate en Nueva York sobre las tácticas utilizadas en los operativos migratorios federales. Mientras ICE defiende la actuación de sus agentes alegando una amenaza inmediata, autoridades locales y organizaciones legales han pedido una investigación transparente que permita determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

Con información de CNN