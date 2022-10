Video | Cantante haitiano se derrumba y muere en un concierto en París

Tras la repentina muerte del popular cantante de origen haitiano Michael Benjamin sus colegas artistas, además de fanáticos de todo el mundo y en especial de su natal Haití han reaccionado incredulos.

“Estoy conmocionado por la muerte repentina del joven y muy talentoso artista Benjamin ‘Mikaben'”, exclamó por medio de su cuenta oficial de Twitter Ariel Henry, primer ministro de Haití. “Hemos perdido a una figura importante de la música haitiana”.

“RIP el rey”, exclamó uno de muchos compañeros del artista aún incrédulos ante la tragedia. “Aún estoy en shock”.

Las impresionantes imágenes que surgieron este fin de semana durante un concierto ofrecido en la ciudad de París por el popular artista isleño conocido artísticamente como Mikaben, quien se convulsionó frente a las miradas atónitas del público, luego se derrumbó en pleno escenario y falleció, han acaparado las redes sociales.

El artista de 41 años —quien era hijo del reconocido artista Lionel Benjamin— estaba dando un concierto celebrado este sábado en la sala de espectáculos Accor Arena de la Ciudad Luz como invitado del grupo haitiano Carimi, según informa la agencia noticiosa AFP.

Repentinamente, el intérprete de éxitos como “Baby I Missed You” y “Fanm sa Move”, se convulsionó y se derrumbó en el escenario, momento que fue captado por algunos asistentes al espectáculo y compartido por la red.

En las impactantes imágenes se observa cómo el artista va caminando de espaldas al público hacia el fondo del escenario, de pronto se derrumba y luego de unos segundos sus compañeros corren hacia él para ver qué ocurría.

I’m old enough to remember a time when singers didn’t randomly drop dead on stage. 🇫🇷 #Mikaben #carimi pic.twitter.com/WMo0RYatZE